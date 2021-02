Alaquàs recull 345 tones de residus voluminosos i de fusta durant l’any 2020, un 44% més que l’any passat

Connect on Linked in

El servei de recollida de mobles i ensers a la via pública es presta tots els dimecres a partir de les 20 hores

Alaquàs ha recollit durant l’any 2020 un total de 345.720 quilograms de residus voluminos i de fusta, un 44% més que l’any passat en què es van arreplegar un total de 239.760 quilograms.

El mes amb un major volumen de recollida va ser octubre mentre que els mesos de març i abril, a causa de les restriccions motivades per l’estat d’alarma i el confinament, s’ha detectat un nivell de recollida molt inferior.

Aquest servei de recollida de mobles i ensers a la via pública es presta tots els dimecres a partir de les 20 hores. Per això, per tal de contribuir a mantindre el municipi el més net possible i respectuós amb el medi ambient, l’Ajuntament d’Alaquàs vol recordar a tota la ciutadania la importància de dipositar aquests residus el mateix dimecres just abans de la recollida junt als contenidors dels residus sòlids urbans.

Aquest servei se suma a altres iniciatives posades en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs com ara el servei gratuït de recollida porta a porta de cartró per als comerços i establiments d’hostaleria disponible els dimarts i dimecres de 8 a 14:30 hores. Es tracta d’un servei municipal que consisteix en la recollida del cartró generat per cada comerç sense que hagen de dipositar-lo en els contenidors del carrer per tal d’evitar que se saturen els contenidors que també utilitza el veïnat. Des que es va posar en marxa el servei l’any 2004 estan fent ús d’ell vora 200 comerços i restaurants. Per tal donar-se d’alta en aquesta iniciativa i beneficiar-se del servei, els comerços interessats poden telefonar al número 627 825 761 en horari de 8 a 15 hores o enviar un correu electrònic a desarrollolocal@alaquas.org.

Destaca també en aquest sentit l’arribada tots els mesos de l’Ecoparc Mòbil amb l’objectiu de facilitar a les veïnes i els veïns el reciclatge de residus i xicotets aparells que ja no funcionen o no utilitzen i que permet reciclar fins a 32 tipus de residus diferents. Cal r ecordar a més que tota la ciutadania té a la seua disposició l’Ecoparc fixe Alaquàs-Aldaia ubicat al carrer Aladrers, s/n del Polígon del Bovalar d’Alaquàs. El seu horari és de dilluns a divendres de 8 a 21 hores i dissabtes i diumenges de 9 a 14 hores.

Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament d’Alaquàs vol conscienciar la ciutadania sobre la necessitat i la importància del reciclatge de tot tipus de residus. S’anima així a la ciutadania a fer ús de totes aquestes iniciatives i seguir els horaris establerts a més de continuar fent un bon ús dels contenidos de fem, dipositant cada tipus de residu al contenidor corresponent.