Alaquàs reforça el seu compromís amb la sostenibilitat amb la posada en marxa del segon punt de recàrrega elèctric gratuït

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Alaquàs reforça el seu compromís amb la sostenibilitat i la promoció d’energies respectuoses amb el medi ambient amb la posada en marxa del segon punt de recàrrega elèctric gratuït

L’Ajuntament d’Alaquàs ha instal·lat el segon punt de recàrrega de vehicles elèctrics del municipi com a mostra dels seu compromís amb la sostenibilitat i la promoció d’energies respectuoses amb el medi ambient. Amb la posada en marxa d’aquesta nova estació, el Consistori vol conscienciar la ciutadania sobre la importància de reduir les emissions de CO2 per tal de fomentar els vehicles elèctrics al municipi.

El nou punt, de caràcter gratuït, es troba ubicat a l’avinguda Camí Vell de Torrent número 17 amb cantó amb carrer Roser número 7 i es tracta d’una estació de recàrrega semiràpida amb capacitat per a suministar fins 22 KW i que permet la recàrrega de dos vehicles de manera simultània.

L’actuació, en la qual s’ha invertit un total de 8.068 euros, ha comptat amb una subvenció de 6.454,40 euros a càrrec del programa Ajudes en matèria de mobilitat sostenible per a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics promogudes i finançades per l’Institut de la Competitivitat Empresarial (IVACE). L’Ajuntament d’Alaquàs ha aportat la resta de l’import.

Per a fer ús d’aquest punt, cal realitzar la seua reserva a través de l’aplicació Electromaps, un servei creat per tal d’oferir informació i ubicació sobre els punts de recàrrega existents a tota Europa així com donar a conéixer la seua disponibilitat. L’aplicació es pot descarregar de la mateixa pàgina web https://www.electromaps.com/.