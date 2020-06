Alaquàs reobri el Mercat Ambulant amb 108 parades al carrer Lanjarón

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs ha aplicat totes les mesures de seguretat exigides per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Alaquàs ha recuperat hui amb èxit d’acollida el Mercat Ambulant després de la seua paralització arran de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. L’Ajuntament d’Alaquàs ha reobert aquesta instal·lació després d’haver realitzat un important treball de reubicació de les parades així com l’aplicació estricta de totes les mesures de seguretat exigides per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha volgut donar les gràcies a tots els veïns i veïnes així com als venedors i venedores per haver respectat amb rigorós compliment les normes en aquest primer dia de Mercat i ha destacat la paciència i la comprensió demostrades en aquesta nova situació que requereix d’un esforç addicional.

Per tal de garantir la distància social requerida entre persones i parades, l’Ajuntament d’Alaquàs ha traslladat el Mercat al carrer Lanjarón, concretament al tram entre els carrers Santa Anna i Lis Barona, on han sigut distribuïdes les 108 parades que han reobert al públic.

Per controlar l’accés i l’aforament, s’han habilitat tres únics punts d’entrada i eixida vigilats per personal municipal per tal de garantir el compliment de les normes de control d’afluència i distància social. Per al control de l’aforament, les persones interessades han pogut consultar la disponibilitat existent en temps real en l’enllaç https://www.alaquas.org/integraciones/aforo/, la nova aplicació pròpia dissenyada per l’Ajuntament d’Alaquàs per al control i la gestió de l’aforament en les diferents instal·lacions municipals que estan reprenent la seua activitat de manera presencial després de l’estat d’alarma decretat arran de la pandèmia.

Per tal d’extremar les precaucions, s’han habilitat en aquests punts d’entrada dispensadors amb gel hidroalcohòlic d’ús obligatori per a totes les persones que han accedit al recinte de compra.

El nou espai de compra permet respectar la distància requerida entre parades així com la distància de seguretat de dos metres amb la parada i amb la resta de persones compradores per tal que el contacte siga el mínim. Cal recordar a més que és necessari l’ús de mascareta dins del recinte i està prohibit tocar els productes.