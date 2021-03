Alaquàs rep 140 soli·licituds per a optar a les ajudes Parèntesis per a autònonoms i micropimes afectades per la pandèmia

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs destinarà un total de 610.310 euros a aquestes ajudes i resoldrà les primeres sol·licituds aquesta setmana

Alaquàs ha rebut fins al moment un total de 140 sol·licituds per a optar a les ajudes anomenades Parèntesi destinades a persones autònomes i micropimes afectades per la crisi generada per la pandèmia.

Des què es va obrir el procés de tramitació el passat 27 de febrer, l’Ajuntament d’Alaquàs està treballant en el procés de recepció de sol·licituds i revisió de tota la documentació per tal d’agilitzar el procés i concedir les ajudes el més aviat possible.

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Alaquàs té previst resoldre les primeres sol·licituds aquesta setmana. El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el proper 29 de març i el tràmit es realitza exclusivament en línia a través de la seu electrònica. Per a més información es pot contactar amb l’Agència Desenvolupament Local en el telèfon 627 248 274 de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i en el correu electrònic desarrollolocal@alaquas.org.

Alaquàs destinarà un total de 610.310 euros a aquesta línia d’ajudes del Pla Resistir impulsat per la Generalitat Valenciana al qual s’ha adherit l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de contribuir amb els sectors més perjudicats a evitar el deteriorament del teixit empresarial, conservar el treball i minorar les conseqüències socials que suposa la paralització de determinades activitats econòmiques.

L’Ajuntament d’Alaquàs aportarà un 15% d’aquesta subvenció, el que suposa un total de 91.456 euros i s’està encarregant a més de gestionar la tramitació, orientació i recolzament a les persones que ho necessiten. A més, des de l’Oficina de Desenvolupament Local s’ofereix també orientació i recolzament en la gestió a les persones del municipi que ho sol·liciten. La resta correrà a càrrec de la Generalitat Valenciana en un 62,5% i la Diputació de València en un 22,5%.

Aquestes ajudes estan dirigides a persones treballadores autonòmes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors més afectats per les restriccions, com la hostaleria, restauració, oci, comerç en mercats ambulants, activitats culturals i esportives. L’import assignat és d’una quantitat fixa de 2000 euros per persona treballadora o micrompresa així com la quantitat de 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020. L’ajuda es dirigirà a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada des del mes d’abril de 2020, que hauran de ser justificats.

La resolució del Pla Resistir es va publicar el passat 26 de gener en el Document Oficial de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Alaquàs va decidir aprovar la seua adhesió el passat 28 de gener en Junta de Govern Local.