L’Ajuntament d’Alaquàs apagarà el dissabte 27 de març a les 20:30 hores les llums del Castell i de la rotonda de la Torre en adhesió a aquesta campanya creada per a lluitar contra el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat

Alaquàs se sumarà un any més a la campanya l’Hora del Planeta que enguany porta com a lema “Connecta’t amb la natura”. Per aquest motiu, l’emblemàtica il·luminació del Castell d’Alaquàs així com les llums de la rotonda de la Torre s’apagaran el dissabte 27 de març a partir de les 20:30 hores de la vesprada amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la importància de l’estalvi energètic i la necessitat de dur a terme iniciatives per cridar l’atenció sobre el canvi climàtic i la pèrdua de la biodiversitat.

Alaquàs ve afegint-se a aquesta campanya des de l’any 2011, sent un dels dels primers cents municipis de l’estat espanyol en adherir-se a aquesta iniciativa posada en marxa per ressaltar l’impacte del consum d’energia en el calentament global. Conscients des de l’Ajuntament d’Alaquàs de la necessitat d’actuar conseqüentment en aquest àmbit, Alaquàs ha decidit formar part d’aquesta proposta com una acció més dins de la seua política mediambiental recollida en el Pla d’Acció Local d’Alaquàs que preveu entre altres qüestions, la conscienciació de la ciutadania sobre l’ús de les energies renovables.

L’Hora del Planeta se centra enguay en la importància de la natura per tal de recordar que el 2021 és un any decisiu per a la protecció de la natura donat que al mes de maig tindrà lloc a Kunming (Xina) la 15 Cumbre sobre la biodiversitat prevista per a octubre de 2020. Aquesta reunió, junt amb la Cumbre sobre el Clima 2021 que se celebrarà al mes de novembre a Glasgow (Anglaterra), seran dos moments fonamentals per tal d’aconseguir un pla global ambiciós per a transformar la relació de la societat amb la biodiversitat i garantir que per al 2050, es complisca la visió compartida de viure en armonia amb la natura.