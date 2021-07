Alaquàs signael conveni urbanístic per al desenvolupament del nou sector VII del Polígon dels Mollons

Connect on Linked in

La creació d’aquesta nova zona industrial amb una inversió de 12.554.418 € suposa un nou pas en l’estratègia municipal per al desenvolupament econòmic i la creació de nous llocs de treball a Alaquàs

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i el representant de l’U.T.E constituïda per les mercantils CARBELFI S.L, SEOM S.L i TELMO S.A, Gabriel Tortajada Cortés, han signat hui dimecres 28 de juliol el conveni urbanístic per al desenvolupament del nou sector VII del Polígon dels Mollons que permetrà la creació d’una nova zona industrial a Alaquàs.

El primer edil s’ha mostrat molt satisfet amb el treball realitzat fins ara i ha reconegut que “es tracta d’una gran oportunitat per a Alaquàs que afavorirà el desenvolupament econòmic i permetrà la implantació de noves empreses a Alaquàs així com la creació de nous llocs de treball”. Toni Saura ha recordat que amb el desenvolupament d’aquest nou sector “donem resposta a un compromís assumit amb el sector empresarial d’Alaquàs” i ha agraït també el treball conjunt realitzat entre l’Ajuntament d’Alaquàs i l’Agrupació Comarcal d’Empresaris per a la seua posada en marxa i per adaptar aquest pla a l’actual realitat social i econòmica.

La creació d’aquesta nova zona industrial permetrà la implantació i el desenvolupament de noves empreses que per les seues característiques i necessitats de superfície no s’havien ubicat fins ara als polígons d’Alaquàs. Es tracta d’una actuació prevista dins de l’actual Pla General d’Ordenació Urbana d’Alaquàs, aprovat el passat 1 d’abril de 2015, i que combina el creixement urbà i industrial amb la creació de noves zones verdes, donant prioritat a la dotació de més sòl empresarial per tal d’afavorir la generació de noves indústries per al foment de l’ocupació.

La nova zona industrial s’ubicarà al sector VII del polígon dels Mollons, junt al Cementeri Municipal. L’àmbit d’actuació ocupa un total de 283.485 metres quadrats, del qual es destinaran 196.000 metres quadrats a sòl industrial terciari i la resta a zones verdes. L’illa més gran serà de 25.000 metres quadrats, sent la parcel·la mínima de 250 metres quadrats en algunes illes i en altres 5.000 metres quadrats.

La ubicació estratègica d’aquesta zona del Polígon, connectada de manera immillorable amb les principals vies de comunicació co