Alaquàs solta depredadors per al control biològic de la psila als llorers d’índies del municipi

L’alumnat dels tallers de jardineria del Centre de Formació Francesc Ferrer Martí d’Alaquàs, sota la coordinació dels Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alaquàs i l’empresa Solivent Paisatges, ha realitzat una solta de fauna auxiliar en diferents zones de la població com ara els carrers San Ramon, Rigoberta Menchú, Pare Guillem i plaça de la Constitució per al control biològic de la plaga Macrohomotoma gladiata, més coneguda com psila del ficus, específica dels Ficus microcarpa. L’Ajuntament d’Alaquàs té previst realitzar altres soltes de reforçament en aquests punts i en altres localitzacions del municipi.

Abans de realitzar la solta, l’alumnat va rebre una xerrada sobre la gestió de plagues verdes que s’està realitzant al municipi d’Alaquàs i de les diferents tècniques i mètodes de control biològic que tenim a la nostra disposició a càrrec de l’assessor en Gestió Integada de Plagues (GIP) i tècnic de Solivent, José Argente.

Els símptomes d’aquesta plaga són fàcilment visibles per la gran quantitat de secrecions ceroses de color blanc, típic recobriment cotonós de las nimfes, que dóna als ficus l’aspecte d’estar “nevats”. Es produeix un deteriorament al fullatge de l’arbre i l’afectació a vies públiques, vehicles i mobiliari ubicat baix de les seues copes.

La fauna auxiliar alliberada és l’Anthocoris nemoralis, un depredador de la psila i el Cryptolaemus montrouzieri, encara que és un depredador més específic de diferents tipus de cotxinilla, també ajuda al control de la psila del ficus.

Aquesta activitat, de control biològic, serveix d’alternativa a l’aplicació de productes fitosanitaris, i a la mateixa vegada, aquesta minimització d’aplicacions insecticides afavoreix l’establiment de la fauna auxiliar autòctona, en una actuació més per a continuar renaturalitzant el nostre poble.