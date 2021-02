Alaquàs suprimeix en 2021 la taxa de terrasses de l’hostaleria i redueix en un 30% la del mercat ambulant

Connect on Linked in

La supressió de la taxa d’ocupació per a l’hostaleria així com la reducció de l’import de la taxa del Mercat Ambulant suposa una injecció de vora 100.000€ en l’economia local que assumirà l’Ajuntament d’Alaquàs

El Ple de la Corporació Municipal aprovarà hui dijous 25 de febrer la supressió per a tot 2021 de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires per a l’hostaleria i reduirà de manera indefinida la taxa del Mercat Ambulant en un 30%.

La supressió de la taxa d’ocupació per a l’hostaleria així com la reducció de l’import de la taxa del Mercat Ambulant suposa una injecció de vora 100.000€ en l’economia local que assumirà l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de contribuir a pal·liar els efectes negatius que estan patint, especialment estos dos sectors, arran de la crisi generada per la COVID-19.

Així mateix, en breu s’obrirà el termini de presentació de sol·licituds de les AJUDES PARÈNTESI per valor de 610.310 euros per a persones treballadores i micropimes afectades per la pandèmia. Aquestes ajudes es destinen als següents sectors: allotjaments i activitats turístiques, hostaleria, restauració i oci nocturn, activitats de creació, mercat ambulant, artístiques i d’espectacles, activitats esportives, recreatives i d’entreteniment i suposen 2.000 euros per persona autònoma o microempresa (màxim 10 persones treballadores) i 200 euros per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’estes microempreses o persones autònomes en els sectors assenyalats.

L’Ajuntament d’Alaquàs s’encarregarà de la tramitació, orientació i recolzament a totes les persones que ho necessiten. Per a més información cal contactar amb l’Agència Desenvolupament Local al telèfon 627 248 274 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores) o al correu electrònic desarrollolocal@alaquas.org. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha habilitat la pàgina https://plaresistir.gva.es/ amb tota la informació específica.

Aquestes mesures formen part del Pla de Reactivació Econòmica Activa Alaquàs que té com a objectius pal·liar els efectes de la pandèmia sobre la població i també mesures destinades a reactivar l’economia local després de la paralització de l’activitat conseqüència de l’estat d’alarma i el confinament.