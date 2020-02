Print This Post

Hui 19 de febrer ha tingut lloc la signatura del conveni entre l’Ajuntament d’Alaquàs i GUAIX (Coordinadora de Centres pel Valencià a l’Horta Sud) a la qual han estat presents l’Alcalde del municipi Toni Saura i el President de l’entitat valenciana, Vicent Font, a més dels regidors d’Esports i Promoció de l’Ús del Valencià Fran Evangelista i Marian Espert

Alaquàs torna a ser enguany seu de la XXXIII Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Sud 2020, vint anys després de la primera vegada. Aquest matí ha tingut lloc la signatura del conveni entre l’Ajuntament d’Alaquàs i GUAIX, la Coordinadora de Centres pel Valencià a l’Horta Sud, que designa al municipi com epicentre per a la celebració d’aquesta important cita que té per objectiu posar de relleu l’estima cap a la llengua valenciana i cultura popular.

L’agenda d’activitats prevista per a l’ocasió s’iniciarà al mes de març amb un important nombre d’activitats culturals i socials. La Trobada Musical a l’Auditori Nou d’Alaquàs en què participaran al voltant de 30 cors durant quatre dies, el Concurs de redacció en valencià, una volta a peu, la Trobada d’Instituts de Secundària o una exposició sobre les Trobades són algunes de les activitats previstes dins del programa d’actes.

La cita central de les trobades tindrà lloc el proper 16 de maig al parc de la Sequieta a partir de les 17 h i reunirà al voltant de 15.000 persones que podran gaudir dels tallers que oferiran les escoles i altres entitats, a més de música en directe a partir de les 21 h i un sopar de germanor. L’esdeveniment comptarà a més amb la participació de les diverses associacions sociculturals i esportives locals.

Amb el lema “Arrels de vida, llavors de futur” l’edició 2020 està dedicada a Amparo Navarro Giner (1900-1986), pionera en l’ensenyament en valencià, i a totes les mestres que ens han precedit en la recuperació i estudi del valencià. D’aquesta manera, Alaquàs s’afegeix de nou a la reivindicació del paper i les aportacions de les dones a través de la història i té en compte el seu paper com a protagonistes de la societat, i elabora una guia didàctica de les dones més significatives al llarg de la història al nostre poble.