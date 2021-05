Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Parc del Dijous va acollir el passat dissabte 28 de maig la Re#Trobada amb la participació de prop d’una trentena de centres educatius d’Alaquàs i de la comarca

Alaquàs va celebrar el passat dissabte 28 de maig l’acte central de la XXXIIIa Trobada d’Escoles en Valencià que no es va poder celebrar l’any 2020 a causa de la pandèmia. Amb la cita anomenada “LLavors”, el parc del Dijous va acollir amb èxit l’esperat event organitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs i Escola Valenciana i que va comptar amb la participació dels col·legis d’Alaquàs i una representació dels centres educatius de la comarca.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert i altres regidors i regidores de l’Ajuntament, van ser els encarregats de donar la bevinguda a les persones assistents a l’acte al que va acudir també la Consellera de Participació, Rosa Pérez, les diputades provincials de Comarcalització, Dolors Gimeno i Educació, Empar Navarro i alcaldes, alcadesses, regidors i regidores dels diferents ajuntaments de la comarca.

La Re#Trobada es va iniciar amb la plantació d’espècies aromàtiques mediterrànies que prèviament havia suministrat Escola Valenciana i que van ser dipositades en un espai que l’Ajuntament d’Alaquàs ha creat al mateix parc del Dijous en record d’aquest dia. En primer lloc, van plantar els col·legis i instituts d’Alaquàs: Escola Municipal l’Alqueria, Bonavista, Ciutat de Cremona, González Gallarza, Sanchis Almiñano, Vila d’Alaquàs, Olivar I, Olivar II, IES Faustí Barberà i IES Clara Campoamor. A continuació li va arribar el torn a la resta de col·legis participants: La Balaguera d’Albal, 9 d’Octubre d’Alcàsser, Platero y yo d’Aldaia, Orba d’Alfafar, Blasco Ibáñez de Benetússer, Blasco Ibáñez de Beniparrell, Jaume I el Conqueridor de Catarroja, Fèlis Rodríguez de la Fuente de Manises, Lluís Vives de Massanassa, Escola Santa Creu de Mislata, Ausiàs March de Paiporta, La Gavina de Picanya, Verge de Vallivana de Picassent, La Constitució de Quart de Poblet, San Clemente de Sedaví, Verge dels Desamparats de Silla, Lope de Vega de Torrent i Rei en Jaume de Xirivella.

Després de la plantació, la representació dels col·legis es va dirigir cap a l’amfiteatre del parc per a ser rebuts per l’Alcalde d’Alaquàs, la regidora d’Educació a l’Ajuntament d’Alaquàs, Marian Espert i els representants d’Escola Valenciana i on van rebre una placa conmemorativa de l’acte.

Després de les intervencions per part de les autoritats va tindre lloc un concert a càrrec del grup Marcel el Marcià, que va posar la música a aquest event celebrat amb l’objectiu de promoure l’estima cap a la nostra llengua.

En finalitzar el concert, es va realitzar per part de les autoritats i els representants d’Escola Valenciana la plantació d’un atmeler junt a la zona de les noves espècies aromàtiques i es va descobrir també una placa conmemorativa que romandrà al parc en record d’aquest dia.

Com a colofó de la celebració de les XXXIII Trobades d’Escoles en Valencià tindrà lloc l’acte en què s’homenatjarà l’exalcaldessa d’Alaquàs, Elvira García Campos i l’escriptora Mercé Viana i es reconeixerà la important tasca de la primera promoció educativa en valencià en la localitat d’Alaquàs, així com també el treball de les escoles de la comarca que porten 25 anys treballant pel valencià, a més de mestres jubilats i jubilades que han treballat per la difusió del valencià durant la seua trajectòria professional.

L’organització vol posar de relleu l’important esforç i treball que ha vingut desenvolupant l’alumnat, directiva i professorat dels col·legis del municipi, entitats locals, associacions i clubs perquè gràcies a la seua dedicació ha sigut possible la consecució d’aquesta cita en defensa de la llengua valenciana.