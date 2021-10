Connect on Linked in

L’acte central va tindre lloc ahir 25 d’octubre amb el sorteig en directe de les 20 targetes de 200 euros cadascuna

Alaquàs va commemorar ahir 25 d’octubre el Dia del Comerç Local amb la celebració en directe del sorteig de 4.000 euros en premis, una campanya de fidelització organitzada per l’Associació de Comerciants d’Alaquàs CAdA amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs. Aquesta iniciativa es va crear per tal de sumar-se a la celebració d’aquest dia promogut per la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb la col·laboració de Confecomerç i Unió Gremial, que pretén donar visibilitat a la tasca del comerç de proximitat com a peça clau del teixit socioeconòmic valencià i element essencial per a la qualitat de vida dels pobles i ciutats.

El sorteig es va celebrar a les 12 hores del matí a la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs. En ell van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Comerç, Sandra Conde i la presidenta de l’Associació de Comerciants d’Alaquàs, Susana García. En les intervencions, l’Alcalde va destacar “la importància de visibilitzar i reivindicar els avantatges de la compra local, sector clau en el marc econòmic municipal, per la seua contribució a la generació de llocs de treball i al desenvolupament sostenible, per oferir un assessorament personalitzat que no ofereixen les plataformes digitals, per generar sinergies entre la població i plenar de vida els carrers”. Toni Saura va felicitar a més públicament l’associació per ser “una entitat forta, participativa i enriquidora”.

Per la seua banda, la presidenta de l’associació va reivindicar la celebració d’aquest dia perquè “el que és bo i és nostre, mereix tindre un dia per a celebrar-lo”. Susana va destacar que “cada comerç local és únic i diferent a la resta, té darrere una familia, paga els seus impostos a Alaquàs i dóna treball. És part del nostre patrimoni, de la nostra cultura i de la nostra forma de ser. Quina millor manera que celebrar-lo regalant 4000 euros entre la nostra clientela?”.

Aquesta campanya es va iniciar el passat 13 d’octubre a tots els comerços associats. Per la compra de qualsevol producte, les i els clients aconseguien cupons que havien de ser dipositats en les urnes ubicades a l’Ajuntament d’Alaquàs i amb els quals es participava de manera directa en el sorteig de les 20 targetes de 200 euros cadascuna.

El llistat de les persones guanyadores es pot consultar en la pàgina web de l’associació en el següent enllaç: http://cadalaquas.com/guanyadors-guanyadores-25-octubre-dia-comercio-local/. La retransmissió el directe del sorteig es pot veure també al canal d’Instragram de CAdA o en aquest link: https://www.youtube.com/watch?v=iSA-Xti00tI.