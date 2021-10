Connect on Linked in

En l’acte es va realitzar també un reconeixement als gossos agents de la Unitat Canina d’Alaquàs que han arribat a la seua jubilació així com també al Comissari Cap de la Policia Local d’Alaquàs

Alaquàs va commemorar el passat divendres 15 d’octubre el Dia de la Policia Local amb un acte que va tindre lloc al Castell d’Alaquàs que va servir per tancar la segona edició de les Jornades de Protecció Ciutadana celebrades a Alaquàs la passada setmana amb l’objectiu de posar en valor el treball i l’esforç de les Forces i Cossos de Seguretat i apropar la policia a la ciutadania.

En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Subdelegat del Govern a València, Luis Felipe Martínez, la Diputada Provincial, Empar Navarro, l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, el Director General d’Operativa de la Generalitat Valenciana, el Comandant-Cap de la Unitat Militar d’Emergències, el Comandant de la Guàrdia Civil d’Aldaia, el Comissari de la Policia Nacional d’Alaquàs-Aldaia-Xirivella, el Comissari de la Policia Local d’Alaquàs així com representats dels diferents cossos de seguretat i emergències i de les diferents entitats distingides.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va destacar que aquest acte és “un reconeixement a la dedicació i compromís amb la ciutadania d’Alaquàs amb l’únic objectiu d’ajudar-nos a desenvolupar una vida plena, on el que prima és el respecte i la tolerancia per a poder exercir els nostres drets i viure en democracia i llibertat. Hui hem volgut reconéixer totes aquelles persones i entitats que, de manera individual o col·lectiva, van col·laborar i en molts casos segueixen fent-ho per a combatir els efectes del Covid-19 en el nostre municipi. Junts som més forts”. El primer edil va realitzar un agraïment especial al Comissari Cap de la Policia Local d’Alaquàs, Antonio Carrasco, per “la seua vocació de servei públic, per la seua capacitat de treball, pel seu coneixement de tots els aspectes relacionats amb el seu àmbit de treball, per la seua disponibilitat i per les seues capacitats organitzatives”.

En primer lloc es va realitzar un homenatge als gossos agents de la Unitat Canina d’Alaquàs que arriben a la seua jubilació, BENNON i CLOE, que van pujar acompanyats dels seus guies, Sergio Abril Lechago i Jose Serrano Navarro respectivament.

A continuació es va realitzar el lliurament dels reconeixements als cossos, forces de seguretat i Institucions que han col·laborat amb el cos de la Policia Local d’Alaquàs durant la pandèmia de la Covid-19.

Es va destacar el treball realitzat conjuntament amb el Centre de Salut d’Alaquàs perquè han sigut nombrosos els serveis que la policia ha dut a terme: distribuint material, efectuant acompanyaments en trasllats o auxilis en determinats serveis sanitaris. La col·laboració s’ha estés als períodes de vacunació posteriors també a la pandèmia i sempre sota la màxima d’una adequada prestació de servei públic, totes dues administracions sanitària i policial, han col·laborat sense fissures, motiu pel qual es reconeix la seua labor i excel·lent cooperació. El reconeixement el van rebre la Coordinadora d’Atenció Primària, Begoña Ponce i de la Coordinadora d’Infermeria Lola Prades del Centre de Salut d’Alaquàs.

El fet que Alaquàs i Aldaia formen part d’una mateixa àrea urbana ha exigit una col·laboració encara més estreta que la ja existent a nivell diari entre tots dos cossos. No sols en l’atenció de la vigilància d’espais comuns, sinó en la prestació mútua d’auxili en determinats serveis, com especialment en la cooperació derivada de la normativa aprovada en matèria sanitària. D’aquesta manera, s’han efectuat controls conjunts i s’ha intensificat la vigilància en les zones comuns, tot això en adequat control a la normativa sanitària. A més, ha sigut especialment complex, posant per cas quan el toc de queda afectava a u o a altre municipi segons l’evolució de la pandèmia. Una col·laboració molt estreta no sols amb la institució a través de la seua Alcaldia, sinó també entre les persones que ostenten tant la Prefectura del cos com la Prefectura Accidental. Van arreplegar aquest reconeixement l’Alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, l’Intendent-Cap del Cos de Policia Local d’Aldaia, David Lerma i l’Inspector del Cos de la Policia Local d’Aldaia, Federico Furió.

Dins de l’estructura jeràrquica del Cos Nacional de Policia, els subinspectors són els responsables del torn policial. La Llei de Forces i Cossos de Seguretat obliga a tots els cossos policials a cooperar i col·laborar. Aquesta col·laboració és molt més fàcil i fluida gràcies al treball diari d’aquests dos subinspectors, que sempre han col·laborat amb la Policia Local, tant en el dia a dia, com en els moments més complicats, sent una màxima la col·laboració i sobretot la seua excel·lent predisposició, motiu pel qual se’ls reconeix en el marc de la seua gran tasca.Van arreplegar el reconeixement els Subinspectors de Policia Nacional de la Comissaria de Xirivella-Alaquàs-Aldaia, Francisco José Calle Hoya i Enrique Balaguer Camps.

Va rebre també un reconeixement la Unitat Militar d’Emergència, treball de la qual es va centrar en els moments més durs de l’estat d’Alarma. Van col·laborar en la desinfecció de residències, Ajuntament i dependències municipals. Sempre servint a la ciutadania amb un treball impecable que hui volem posar de relleu. Per arreplegar el reconeixement, el Comandant-Cap de Relacions Institucionals del Batalló d’Intervenció en Emergències de la Unitat Militar d’Emergències, Salvador Romón Blas.

Pel seu treball de coordinació a nivell autonòmic així com pels canals de distribució logística que la Generalitat va activar i va repartir entre els municipis, van arreplegar també un guardó el Director General d’Operativa de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las emergències de la Generalitat Valenciana, Ángel Paredes Mazón. A continuació, es va destacar la tasca del comandament únic operatiu durant la pandèmia en nom del Govern d’Espanya, que va ser arreplegat pel Subdelegat de Govern a València, Luis Felipe Martínez Martínez.



En l’acte es va reconèixer també l’empresa amb seu a Alaquàs, Josami-Palboplast, que entre altres productes fabrica Gel hidroalcohòlic. En els inicis de la pandèmia quan encara no s’havien establit canals importants a nivell oficial de distribució d’equipaments de protecció individual, aquesta empresa va facilitar gel per a distribuir entre els serveis essencials, centre de salut, policia, voluntaris i qualsevol que ho va poder necessitar. Igualment es va mostrar oberta a col·laborar en el futur amb qualsevol necessitat, mostrant sempre una ferma col·laboració en l’ajuda a la població. Va arreplegar el premi el seu Director General, Carlos Soria Olmos.

L’acte es va tancar amb el reconeixement al Comissari Cap de la Policia Local d’Alaquàs seguit de les seues paraules i del discurs de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura.