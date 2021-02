Alaquàs vacunarà contra la Covid-19 a més de 200 persones majors de 90 anys

Connect on Linked in

Alaquàs va iniciar dimecres passat 17 de febrer el procés de vacunació a les persones majors de 90 anys empadronades en el municipi. Més de 200 persones rebran en aquests dies la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19. El procés continuarà aquesta setmana amb les persones considerades com a grans dependents de qualsevol edat i amb les persones majors de 80 anys.

Tal com estableix el protocol i les etapes marcades pel Pla de Vacunació establit pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el procés de vacunació es va iniciar a principis de gener a persones residents i personal sanitari i sociosanitari de les residències de persones majors i d’atenció a grans dependents així com el personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari. Un total de 500 persones pertanyents a aquests col·lectius han rebut ja les dues dosis de la vacuna.

L’Ajuntament d’Alaquàs s’ha posat a la disposició de la Conselleria de Sanitat per a cedir tots els espais municipals necessaris per a quan es produïsca la vacunació massiva, com ja es va fer amb el Centre Social Benàger per a la vacunació de la grip estacional i ara per a la vacunació contra la Covid-19 de les persones majors de 90 anys.

l’Ajuntament ha habilitat un espai d’aparcament per a vehicles per a poder vacunar sense eixir del cotxe a les persones que no es poden desplaçar a peu o pels seus mitjans i les han de portar els seus familiars. A més, s’ha establit una ruta de vacunació a domicili perquè les persones amb mobilitat reduïda que no disposen de mig de transport o familiar per a poder desplaçar-se al Centre de Salut, puguen rebre la vacuna.