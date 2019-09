Albal acomiada a les Falleres Majors de 2019, Paula Muñoz i Anna Duato

Print This Post

La Junta Local Fallera els va organitzar una Gala, aquest passat divendres, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Ramón Marí





El regnat de les Falleres Majors d’Albal 2019-20, Paula Muñoz Díaz i Anna Duato Albert, va arribant al seu tram final, però abans que deixen el testimoniatge a les màximes exponents de la festa josefina local, Junta Local Fallera (JLF) els va organitzar una sopa-homenatge com a comiat. La gala es va celebrar aquest passat divendres en el saló Viher i va estar presidida per l’alcalde, Ramón Marí i el President de Junta Local Fallera (JLF), Ismael Pons. Va comptar amb la presència del regidor de festes, Sergio Burguet, així com de membres de la Junta i de les respectives Corts d’Honor de les Falleres Majors.



El primer edil va destacar la simpatia, lliurament i elegància que han demostrat totes dues reines i va agrair el seu paper durant l’exercici faller, “heu sigut unes meravelloses Falleres Majors que ja formeu part de la història d’aquesta festa, al nostre poble”.



Albal no perdrà el contacte del tot amb la Fallera Major de 2019, ja que Anna Duato, ha entrat a formar part del govern de Marí, en les passades eleccions municipals i dirigeix les carteres de Joventut i Sanitat.