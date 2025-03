Albal activa mesures preventives davant l’alerta per pluges

Davant les previsions meteorològiques que preveuen pluges intenses i l’alerta declarada per les autoritats, l’Ajuntament d’Albal ha pres mesures preventives per garantir la seguretat dels veïns i veines.

Entre les accions adoptades han decidit pel tancament dels centres educatius i la suspensió de les activitats extraescolars municipals, especialment aquelles que es realitzen a l’exterior.

A més, també s’ha optat per suspendre les activitats en els centres de majors i altres instal·lacions municipals, així com tancar els parcs i jardins per evitar possibles accidents derivats de les condicions meteorològiques adverses.

Les autoritats recomanen a la ciutadania evitar desplaçaments innecessaris i seguir les recomanacions de seguretat emeses pels serveis meteorològics. En particular, s’ha demanat no transitar pels barrancs del terme municipal encara que, de moment, el curs és normal.

A més, José Miguel Ferris, ha manifestat que la policia local està “fent revisió del perímetre” per a solventar “algunes contingències puntuals que puguen anar sorgint”.

Tot i així, el consistori insta a la població a prendre precaucions sense alarmar-se i a mantindre’s informats per garantir la seguretat personal durant la situació d’emergència dels pròxims dies

.