Albal aprova un Pressupost de 10.763.470,46 euros per al pròxim exercici

El govern local conformat per PSPV, Compromís i Unides Podemos han tirat avant “uns comptes austers i responsables que permeten que Albal continue avançant en benestar”.

Els pressupostos generals de l’Ajuntament d’Albal per a 2020 s’han aprovat en solitari en la sessió plenària extraordinària celebrada aquest dilluns. El govern conformat per PSPV, Compromís i Unides-Podemos ha tirat avant els comptes que ascendeixen el pròxim exercici a 10.763.470,46 euros. L’oposició, en bloc, va votar en contra, representada pel Partit Popular, Avant-Albal i Ciutadans.



El Pressupost elaborat des del govern local que presideix Ramón Marí té com a eixos principals possibilitar un model sostenible per al desenvolupament de la localitat, millorar la vida de la ciutadania així com garantir uns serveis públics de qualitat. Així ho va explicar ahir en la sessió, María José Hernández Vila, portaveu i regidora d’Hisenda. “Son uns comptes municipals marcats per l’austeritat i la contenció de la despesa que aquest exercici es redueixen mínimament respecte al passat any, tenint en compte que ja s’hauran iniciat les obres de l’estació de tren, resulta necessari ser moderats en la despesa perquè puguem assumir una inversió vital per al desenvolupament i el futur del municipi”. L’edil va definir el pressupost de “estable, rigorós, responsable i ajustat a la realitat dels interessos dels veïns i veïnes”.



En la seua intervenció, la portaveu socialista ha tornat a posar en valor la condició d’Albal com a municipi amb deute 0, una situació de la qual gaudeix des de 2017. La localitat va complir amb els objectius marcats per la llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 2012 i això ha permés tindre una saludable situació econòmica. “I tot això sense haver sigut necessari augmentar les taxes i imposats un any més”, va defensar Hernández Vila.



Del capítol de personal, la regidora va explicar que aquest 2020 es durà a terme la regulació dels llocs de treball dels empleats públics, un compromís adquirit en 2010 i va paralitzar una ordre del Govern Central fins al passat 2018. El procés de promoció interna d’auxiliars a administratius afectarà el 25% de la plantilla.

Del capítol II, el govern va destacar la posada en marxa del servei d’informació meteorològica, una eina que ajudarà a ajustar millor la contractació d’assegurances i indemnitzacions davant possibles catàstrofes, previndre-les i prestar un millor servei públic davant les inclemències. A més, Albal acabarà amb el canvi de tots els fanals del municipi per tecnologia LED, que suposarà un estalvi d’uns 100.000 euros a l’any.

En el present pressupost Albal destinarà una part del pressupost a realitzar un Pla d’accessibilitat iniciat en 2013 amb l’eliminació de barreres arquitectòniques als carrers i edificis municipals que es completarà el pròxim exercici, “fet que demostra la sensibilitat amb els discapacitats i persones amb mobilitat reduïda”.

El compromís social continua sent la bandera del govern, és per això que es mantenen les partides destinades a prestar serveis socials sense oblidar grans àrees com l’Educació, Joventut, Participació, Medi Ambient, Mobilitat i Economia amb especial atenció al teixit industrial i al foment del comerç local, principals motors de l’economia local. El municipi també manté intactes les beques municipals, ajudes socials i subvencions a tots els col·lectius locals.



El govern local contínua amb una important política de contenció de la despesa i d’estalvi així, en el capítol de despeses, la construcció de l’estació de tren s’emporta gran part del Pressupost i està dotada amb una partida de 832.383,33 euros. “Apostem per aquest projecte històric que serà transcendental per al creixement demogràfic, econòmic i social del municipi i les obres del qual s’iniciaran abans que acabe aquest 2019”, es va exposar ahir.



Albal també destina 268.100 euros a inversions, entre les quals destaquen: l’ampliació del cementeri municipal a través de la construcció de més nínxols, l’adquisició d’un vehicle elèctric o la instal·lació de plaques solars en els edificis municipals i centres escolars, entre altres.

L’oposició, en bloc, vota en contra En la seua intervenció, el portaveu del PP, José Miguel Ferris, va criticar la partida de despeses i va titllar de “mort” al pressupost augurant “que anirien modificant al llarg de l’exercici”. Per part seua, la líder d’Avant-Albal María José Hernández Ferrer va criticar el pressupost de Marí per “continuista i acabat” i, finalment, Rafael Rodríguez, portaveu de Ciutadans va justificar el seu vot en contra criticant la despesa en l’estació del tren i que no s’haja fet l’esforç de baixar l’impost de l’impost de l’IBI.



L’alcalde va posar el punt final al ple extraordinari on va exigir respecte i va demanar prudència davant les crítiques de l’oposició. Marí va argumentar que són molts els reptes als quals el govern s’enfronta cada any, al capdavant de la gestió municipal, “la creació de riquesa i ocupació, el manteniment de la ciutat i el seu creixement equilibrat, el desenvolupament de les polítiques que garantisquen la igualtat en l’accés als recursos i serveis públics i el foment de la participació ciutadana, entre molts altres”. El primer edil va continuar defensant l’arribada de l’estació de tren a Albal i va concloure que, des de l’executiu, al costat dels tècnics municipals responsables de les àrees, continuaran dissenyant uns comptes que permeten que Albal continue avançant en justícia, benestar i solidaritat.