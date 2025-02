Albal cancela la crida fallera per culpa de l’aigua

La Crida fallera ha estat enguany marcada per la pluja. Tot i que durant la vesprada el temps va ser estable, les precipitacions van començar a caure passades les 19:30 hores, afectant diverses localitats de l’Horta, com Paterna, Torrent, Catarroja, Albal, Aldaia i Manises. És per això que a la localitat d’Albal l’acte es va ajornar fins a nou avís.

Malgrat esta suspensió, el municipi sí que va poder celebrar un dels actes més emblemàtics de la festa fallera, que va omplir l’aire de soroll i pólvora, la mascletà que en esta ocasió comptava amb una característica especial i solidària. Una mascletà simultània a les 7 de la vesprada que va tenir lloc en vuit municipis de l’Horta Sud; Aldaia, Alaquàs, Catarroja, Albal, Quart de Poblet, Paiporta, Benetusser i Massanassa amb l’objectiu de donar suport als municipis afectats per la DANA i no oblidar el 29 d’octubre. Esta mascletà va ser fruït del reconegut pirotècnic Ricardo Cabeller i Amstel.

A més, Chiva i Utiel també es van sumar a la iniciativa, amb mascletà a les 14.00 hores i 19.15 hores, respectivament.