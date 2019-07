Albal cancel·la les discomóviles després de la baralla massiva d’anit de fins a 100 participants

Connect on Linked in

Les Festes d’Albal no s’han deslliurat de patir una baralla massiva. Anit, de matinada, més de 100 persones es van veure implicades en una multitudinària batussa on va ser necessària la intervenció de fins a 12 patrulles entre Policies Locals d’Albal i la comarca i Guàrdia Civil, que a més van comptar amb la col·laboració de la seguretat privada contractada per l’Ajuntament per a la festa dels Barracons que se celebrava a aqueixa hora prop d’aquests incidents esdevinguts al Parc La Balaguera.



La intervenció policial per a dissuadir els fets va provocar una reacció incontrolada dels participants que es van encarar als agents lazándoles pedres, la qual cosa va obligar a demanar reforços. Després dels incidents, quatre persones van resultar ferides i set d’elles han sigut identificades, cap- segons fonts policials- és d’Albal. Els altercats també van provocar danys materials, entre ells, el trencament de la tanca que delimita el Parc La Balaguera amb la CV-33.



Els precedents que han ocorregut en els festejos de Picanya i Aldaia i per a evitar que tornen a produir-se a Albal, amb danys majors, han motivat al govern de Ramón Marí, en coordinació amb la Policia Local, a ser contundents i prendre dràstiques decisions respecte a les Festes Patronals. Per al primer edil, “la seguretat i integritat de les persones està per damunt de tot”. Aquest matí s’ha reunit amb l’Intendent de la Policia Local, Manuel Ocaña, on han decidit, entre altres accions, la supressió de les dues discomóviles que queden per celebrar i que estaven programades per al cap de setmana gran de les Festes Patronals. Així, Albal cancel·la la discomóvil prevista per a hui i la del dissabte 27 que estava a càrrec de la DJ local, Arantxa Pedraza. Aquesta decisió ja ha sigut traslladada als Festers i Festeres Santa Anna 2019 els qui, com el govern, lamenten els incidents i fan una crida al civisme i contra la violència de qualsevol tipus.



Una altra de les decisions ha sigut la contractació de més seguretat privada per part del consistori que reforce la vigilància en col·laboració amb la plantilla de la Policia Local. En aquest sentit l’Intendent ha destacat que anit la seua actuació, al costat de les patrulles desplaçades, va ser vital per a la dissolució dels fets.



Albal clausura cinc barracons i es replanteja la seua futura ubicació L’equip de govern ha celebrat aquest matí la Junta de Govern setmanal on també s’ha abordat el futur de la Festa dels Barracons. Ateses les crítiques sorgides en les xarxes socials i les peticions veïnals sobre la seua actual ubicació en La Balaguera i les molèsties per sorolls i brutícia que es deriven en la zona, l’alcalde s’ha compromés a estudiar l’assumpte i replantejar-se que tinga altres localitzacions i que siguen itinerants, entre altres mesures, “que milloren la imatge d’aquesta festa”. Amb tot, fonts municipals expliquen que el seu manteniment en el programa de Festes d’Albal es deu al fet que és defensat per bona part de la població, “perquè fa poble”.



Una altra de les decisions contundents del govern de Marí aquest matí ha sigut la clausura de cinc barracons per incompliment de l’ordenança que va obligar anit als agents locals a intervindre per excés de soroll o per no respectar l’horari de tancament. Cap d’ells pertany a cap col·lectiu local sinó que els seus titulars són gent jove i ja se’ls ha comunicat per part del Departament de Festes municipal.