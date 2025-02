La fira, marcada per la resiliència després de la DANA, reuneix milers de visitants per a impulsar el comerç local.

Gastronomia, artesania i cultura omplin els carrers d’Albal en una edició carregada d’il·lusió i esperança.

Celebrada la XXII edició de la Fira de Sant Blai d’Albal, un esdeveniment ja consolidat en el calendari festiu i comercial de la comarca. La inauguració oficial, va comptar amb la presència de l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, autoritats locals i autonòmiques, així com representants del sector comercial i cultural, els qui van recórrer la fira per a conéixer de primera mà l’oferta gastronòmica, artesanal i cultural que atrau cada any a milers de visitants.

Una fira marcada per un episodi catastròfic com va ser la DANA però amb una mentalitat que no va permetre als albalencs i albalenques perdre l’il·lusió.

Amb més de dos dècades d’història, la fira es va convertir novament en un referent de la zona, oferint una variada gamma de productes tradicionals i activitats dirigides a tots els públics.

Després de la catàstrofe de la DANA, quina millor manera que reconstruir el comerç i l’economia d’un poble aprofitant aquest motiu de festivitat i crear germanor entre totes i tots.