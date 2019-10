Albal contracta a nou joves a través del Pla d’Ocupació de la Generalitat

Connect on Linked in

Els treballadors s’han incorporat aquest matí després de rebre la benvinguda de l’alcalde Ramón Marí





L’Ajuntament d’Albal ha donat hui la benvinguda als nou joves que s’incorporen a treballar en diferents àrees municipals, per un període d’un any. Ho faran gràcies del programa “Avalem joves plus. Labora” de la Generalitat Valenciana EMCUJU i EMPUJU per la qual el consistori que presideix Ramón Marí ha rebut una subvenció de 171.978,84 euros.

Els joves que tenen edats compreses entre els 18 i els 30 anys entren a formar part de la plantilla de l’Ajuntament i estaran en les àrees d’atenció al públic, Casal Jove, Personal, Serveis Socials, Brigada d’Obres, Cultura i Esports.



L’alcalde acompanyat de la regidor de Personal i Serveis Socials, Lola Martínez i el delegat d’Obres i Serveis i Seguretat Ciutadana, Ramón Tarazona s’ha posat a la disposició dels nous treballadors desitjant-los que obtinguen una experiència gratificant. Marí ha destacat que el foment de la formació i l’ocupació juvenil forma part del full de ruta del seu govern.