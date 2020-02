Albal destina 210.000 euros a la contractació de deu aturats

Print This Post

Promoure accions per a fomentar l’ocupació en l’àmbit local és una màxima del govern que presideix Ramón Marí. Per aquest motiu, fa anys que l’executiu impulsa el Pla d’ocupació municipal “Albal Inclou”, destinat a la contractació de persones desocupades pertanyents a col·lectius desfavorits, de difícil inserció o en risc d’exclusió social, a causa de la falta de treball.



Albal ha destinat 210.000€ del pressupost a tal fi. La primera contractació de l’actual exercici es va realitzar amb data 31 de gener, els deu empleats han signat per un contracte per a la Brigada d’Obres, amb una duració de tres mesos. Els perfils contractats són quatre peons múltiples que faran tasques de donen suport al departament d’obres així com 6 oficials amb perfils de pintor, construcció i conductor.