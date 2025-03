Albal dona la benvinguda oficial a les Falles 2025 amb la Crida 

El dissabte 1 de març, Albal va donar oficialment la benvinguda a les Falles 2025 amb la esperada Crida, després d’haver-se vist obligats a ajornar-la el passat 22 de febrer a causa de les inclemències meteorològiques.

A les 12 del migdia, les Falleres Majors d’Albal, Andrea Ortiz i Lara Monterde, juntament amb l’alcalde José Miguel Ferris van eixir al balcó de l’ajuntament per proclamar l’inici de les Falles 2025. Un acte marcat per la gran il·lusió i la unió de la comunitat fallera.

Lara Monterde, Fallera Major Infantil d’Albal, va prendre el relleu a l’alcalde per a cridar a totes les comissions infantils que ompliren el carrer de música i alegria i disfrutaren de les tan esperades falles.

Per la seua part, Andrea Ortiz, Fallera Major d’Albal, molt emocionada va voler recordar en el seu discurs la seua falla, una de les més afectades per la Dana, i va cridar per la unió del poble albalenc acabant

amb un “ja estem en falles” acompanyada de la seua volguda fallera infantil.

Després d’esta emotiva Crida, les comissions falleres van fer un recorregut fins a l’església de la Mare de Déu dels Àngels per a dur a terme la tradicional ofrena floral, abans de la inauguració de l’exposició del ninot a la Casa del Pare Carlos Ferris.

Les Falles 2025 comencen amb més ganes que mai a Albal, desafiant les dificultats i reafirmant l’esperit festiu que caracteritza la localitat.