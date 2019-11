Albal felicita els estudiants distingits amb el Premi Extraordinari del Consell

Connect on Linked in

El Premi Extraordinari al rendiment acadèmic és una distinció que atorga anualment la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, als millors alumnes de 5é i 6é de Primària, basant-se en la seua nota mitjana que, en el cas de l’alumnat d’Albal ha sigut de 10.

L’Ajuntament rebia ahir als huit alumnes que han sigut distingits pel Consell. en els dos cursos anteriors- entre 2017 i 2019-. En el període acadèmic 2017-2018: Noa Duarte del col·legi Juan Esteve Muñoz, Hernán Esteban del Sant Carles i Álvaro Casasús del col·legi Santa Anna van ser els guardonats, en el 2018-19 han sigut: Francisco José Llop i Carlos Gómez Segura del CEIP Juan Esteve Muñoz; Héctor Vidal del CEIP Sant Blas, Iván Albiach del CEIP Sant Carles Borromeo i Antonio Escorihuela del col·legi Santa Ana-San José de la Muntanya, tots ells amb una nota mitjana de 10.



L’alcalde d’Albal Ramón Marí juntament amb la regidora, Melani Jiménez, els va rebre ahir tard en el consistori per a felicitar-los. El primer edil ha aconsellat als xiquets i xiquetes premiats a continuar estudiant, “no és tasca fàcil però en la vida hi ha dues qüestions importants que sumen, l’habilitat i el coneixement, per tant, la constància és el més important en la vida”, ha dit Marí.



Els estudiants han assegurat que la clau per a convertir-se en Premis Extraordinaris és ser constant, responsable i no deixar-se els estudis per a l’últim dia. Els joves han agraït a les seues famílies el suport perquè afronten cada curs amb confiança i també al professorat per la implicació amb ells, des de l’ensenyament.