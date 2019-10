Albal guarda silenci per la dona assassinada a Dénia

Connect on Linked in

Albal ha guardat aquest matí un minut de silenci per l’última víctima de violència de gènere assassinada ahir a Dénia. L’alcalde Ramón Marí ha presidit la concentració a la qual s’han sumat membres de la corporació, personal tècnic del consistori, el col·lectiu “Per la sororitat d’Albal”, veïns i veïnes. Una vegada més, el municipi de l’Horta Sud ha eixit al carrer per a condemnar aquests fets que el primer edil considera “terrorisme masclista” i advoca per continuar posant mitjans per a lluitar contra ell i erradicar-ho.