Connect on Linked in

Desenes de persones han guardat silenci aquest matí a la porta de l’Ajuntament d’Albal com a mostra de repulsa contra la violència de gènere i per a mostrar el suport del municipi als familiars de la víctima. Ja són 20 les dones mortes aquest 2020 per violència masclista. L’acte ha estat presidit per l’alcalde Ramón Marí, membres de la corporació, tècnics municipals, el col·lectiu per la Sororidad d’Albal, veïns i veïnes