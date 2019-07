Albal i Aqualia renoven el Fons Social que garanteix l’aigua a 36 famílies sense recursos

Connect on Linked in

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament d’Albal i Aqualia –l’empresa que gestiona el servei municipal del subministrament d’aigua potable, així com el sanejament i depuració de les aigües residuals- han renovat el conveni d’un Fons Social per a garantir el subministrament d’aigua a tota la ciutadania. Està pensat, especialment, per a aquells que no puguen afrontar el pagament de la factura de l’aigua potable o de clavegueram. Segons dades municipals, l’any passat, 36 famílies es van beneficiar d’aquesta ajuda.



La signatura de l’acord va tindre lloc el dilluns 15 de juliol i va estar a càrrec de l’alcalde d’Albal, Ramón Marí i d’Humberto Panella, Delegat d’FCC Aqualia. La dotació del Fons social per a aquest 2019 és de 8.000 euros, l’aportació del consistori i l’empresa és al 50%, cada part el sufraga amb 4.000 euros. Aquesta inversió solidària computarà a fons perdut però el seu import no afectarà el balanç de la concessió, ni repercutirà en la factura de la resta de veïns.



Qui pot accedir a l’ajuda?

Per a poder optar a la cobertura d’aquest Fons és necessari fer la sol·licitud en el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament, situat en el Centre Polivalent d’Albal el personal tècnic del qual realitzarà un informe del cas del sol·licitant. A l’hora d’aprovar les ajudes s’aplicaran els criteris fixats per aquest àrea, en matèria de prestacions econòmiques d’urgència social.



Després de la signatura de l’acord, Marí i Panella s’han congratulat de la labor social que es realitza a través de la promoció d’aquestes ajudes, “que milloren les condicions de vida dels ciutadans del nostre municipi”, van coincidir.