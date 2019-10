Albal i Dinamarca germanats per la música

Connect on Linked in

La Societat Joventut Musical d’Albal (SJMA) va protagonitzar ahir un intercanvi musical amb la banda SCT Mariæ Skoles Bigband de Dinamarca, a la Casa de Cultura. L’acte va estar presidit per l’alcalde, Ramón Marí i el regidor de Cultura, David Ramón, que van fer lliurament d’un socarrat del poble al director de la bigband, Gert Nørgaard. Antonio Reinón, com President de la SJMA va agrair la visita a la formació, així com la presència als membres de la corporació i al nombrós públic que va gaudir de la jornada musical on es van germanar les notes albalenses i daneses.