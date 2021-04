Albal ingressa la primera convocatòria d’ajudes del Pla Resistir, destina més de 190.000 euros a 87 negocis

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha aprovat, per unanimitat, la suspensió de la taxa d’ocupació de la via pública en terrasses i ha destinat 23.000 a la creació d’un marketplace i la digitalització de l’hostaleria

L’Ajuntament que presideix Ramón Marí, va ingressar ahir la primera convocatòria de les ajudes del Pla Resistir que ve a alleujar la situació econòmica de 87 autònoms i establiments d’hostaleria, gimnasos i negocis relacionats amb el turisme de la localitat de l’Horta Sud. El consistori va fer efectiu l’ingrés de 186.821 euros- sufragats per la Generalitat, la Diputació i València, a cada establiment que rebrà una subvenció d’entre 2.000 i 7.400 euros. L’alcalde informa que quan la segona part de les ajudes parèntesis s’hagen ingressat, Albal haurà destinat més de dos milions d’euros en subvencions directes “per a pal·liar els devastadors efectes de la crisi provocada per la pandèmia”.



Dos negocis del municipi Burguer L’Horta i l’Agència de Viatges Albal Tours, han aplaudit l’aportació “és un bàlsam per als nostres negocis”. El propietari d’Albal Tours, Javier León, assegura que “haguera sigut impossible subsistir per més temps, les agències portem any i mig fent devolucions de viatges contractats, sense tindre ingressos”. León espera que enlairament el turisme nacional i reivindica que quan ocórrega “serà segur viatjar”. Per part seua, el gerent de Burguer L’Horta, Blas Lozano, afirma és un local de sopars, “ara no podem explotar aquest horari i està sent molt dur”. Encara així, el jove empresari ha tret el costat positiu de la COVID-19 “perquè ha unit al sector de l’hostaleria local i estem traient coses molt positives d’aquesta situació”.



El març passat, el ple aprovava, per unanimitat, la suspensió de l’ordenança municipal reguladora de la taxa per la utilització de terrasses, per taules i cadires. L’any passat, l’Executiu també va avalar la seua exempció pel que va deixar d’ingressar 12.000 euros. “Compensar les restriccions sobre els tancaments de l’hostaleria i les posteriors mesures implantades per la pandèmia, centrades en la reducció de l’aforament i dels horaris, ha sigut l’objectiu”, afig el primer edil.

Albal impulsa un marketplace



Fa 15 dies que l’Àrea de Comerç que dirigeix el regidor José Arias, va llançar un marketplace (comprarenalbal.es), una plataforma digital on més de 40 comerços i l’hostaleria local venen ja els seus productes. Albal ha destinat a aquest projecte 23.000 euros, al costat de la digitalització de cartes d’hostaleria, les campanyes de difusió, embalatge (embalatge) i delivery (lliurament). Segons Arias, «fomentar la modernització, és temps de pandèmia, és una del present que atraurà avantatges per al comerç local, en un futur immediat”.