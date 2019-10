Albal participa en el programa “Vils en flor” que fomenta el desenvolupament sostenible i les zones verdes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament d’Albal ha presentat la seua candidatura al programa ‘Vils en Flor’, que promou l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) amb el suport de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València.

Aquest projecte té com a objectiu fomentar el desenvolupament sostenible de la infraestructura verda urbana i està obert a tots els pobles de la Comunitat Valenciana, que poden guanyar diversos guardons per potenciar i millorar els seus espais verds urbans, la seua gestió sostenible, educació ambiental i la conscienciació ciutadana en el respecte de l’entorn. El veredicte es donarà a conéixer el pròxim 25 d’octubre, a Torrent.



Albal va rebre la setmana passada al Jurat de Vils en Flor, conformat per José Vicente Úbeda, tècnic de medi ambient de la Diputació; per part de ASFPLANT van estar el secretari José Forcadell i la coordinadora Rosa María Muñoz. La comitiva va ser rebuda en el consistori pels edils de Sostenibilitat i Canvi Climàtic, José Arias, Ramón Tarazona d’Urbanisme, l’arquitecta municipal, Manuel Molina, l’enginyer Óscar González i la responsable de manteniment del Centre Verd Municipal, Nuria Calero, que van plasmar tots els treballs realitzats en les àrees verdes del municipi.

En la presentació, Tarazona va destacar l’impuls de les zones d’esplai que ha promogut el govern d’Albal, un municipi que tal com va destacar ha estat sempre envoltat d’indústria. «En començar els treballs de jardineria en el municipi es comptava amb una base de 2m² per habitant i hem elevat la xifra a 9m² per habitant», va matisar.

El Jurat va visitar els espais verds de la localitat com el Parc de la Balaguera així com el Bosc Mediterrani situat en la zona de Santa Anna. José Arias va finalitzar la visita assegurant que Albal continuarà treballant per a convertir-se en un poble més verd i sobretot sostenible amb el medi ambient.