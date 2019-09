Albal rebrà la màxima distinció, per la semipeatonalización del centre històric, en els Premis de Mobilitat Europea del Consell

Connect on Linked in

La política de mobilitat del govern de Marí en el seu barri antic, amb la reducció del trànsit, l’augment de l’ample de les voreres i ña reducció de les barreres arquitectòniques, permet millorar la qualitat de vida dels veïns

La política de mobilitat desenvolupada per l’Ajuntament d’Albal en el projecte urbanístic de semipeatonalización del centre històric ha sigut posada en valor per la Conselleria d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible que guardona, amb la màxima distinció, aquesta iniciativa. Ho farà en la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat. L’Ajuntament d’Albal recollirà el Primer Premi en el marc de la “Jornada Valenciana per la Mobilitat Sostenible” que se celebrarà dijous que ve 19 de setembre de 2019 en el saló d’actes de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre.



Aquesta aposta del consistori que presideix, Ramón Marí, ha sigut distingida amb el Primer Premi, en la categoria de municipis de menys de 20.000 habitants. Per part seua, L’Alcora rep el segon per la renovació urbana de la Plaça Espanya i el seu entorn, el tercer premi el comparteixen: Picanya, -per la seua aposta pels carrils bici- i la l’Alcúdia que ha sigut guardonada per la seua PMUS, un projecte que ha comptat amb una alta participació ciutadana.



Ramón Marí s’ha mostrat satisfet després de conéixer el reconeixement de la Generalitat. “Consideràvem urgent actuar en el centre històric per a fer la vida més agradable als residents, on a més es troba La Torre del segle XI i que constitueix una membrana fonamental del poble”. L’alcalde explica que és un premi de totes i tots, “per a executar-lo no solament hem comptat amb l’opinió de la Policia Local, del Departament municipal d’Urbanisme i d’experts sinó que hem donat una important participació a la ciutadania que ens han fet arribar els seus suggeriments sobre la reordenació de la zona”.



Un centre històric on prima la mobilitat

Les obres de remodelació del centre històric van concloure a principis d’enguany, han comptat amb una inversió que supera els 350.000 euros i amb fons de la Diputació de València, que va aportar 150.000 euros. En les actuacions preval el vianant enfront del vehicle, s’ha comptat, entre altres, amb diverses valoracions tècniques que han recomanat que algunes de les vies anaren d’accés restringit als residents i la prohibició d’aparcament perquè, en cas d’emergències, fora possible l’entrada dels Bombers i ambulàncies. S’ha introduït vegetació autòctona que dóna ombra i que és compatible amb el clima i de baixa demanda híbrida. S’ha incrementat la dotació de mobiliari urbà i s’ha millorat la il·luminació amb descens de consum. La zona ha disminuït considerablement les barreres arquitectòniques tenint en compte que, en la zona, resideixen persones majors.



Els carrers que s’han convertit en semipeatonales són: Juan Esteve, La Torre, Cronista Jesús Emilio Hernández, Julio Nebot, Carrer Llarg i les places del Santíssim i de la Torre. Albal ha mantingut la seua torre islàmica del segle XI que va ser declarada com Bé d’Interés Cultural (BIC) amb categoria de Monument des de 2002.