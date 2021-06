Albal rep al Jurat dels Premis “Vils en Flor”de 2021

Connect on Linked in

L’equip de valoració ha conegut el Parc Benamà, un espai de més de 25.000 metres quadrats de zones verdes, esportives i destinades al benestar que s’inaugurarà quan s’haja instal·lat una tanca que el perimetre i protegisca

Per aquest motiu, l’alcalde Ramón Marí ha rebut hui al Jurat dels guardons a l’ajuntament on els ha fet lliurament de la memòria anual que, en matèria de medi ambient, desenvolupa la localitat. Seguidament, al costat de l’edil de Sostenibilitat, José Arias, han visitat un dels pulmons verds més importants del municipi, construït recentment, el Parc Benamá.

La localitat aspira a liderar els guardons posant en valor projectes com la construcció del nou parc que compta amb més 25.000 metres quadrats destinats al benestar i a la pràctica esportiva. S’inaugurarà en els pròxims mesos després de la col·locació d’una tanca que perimetrará aquest espai construït al costat de l’institut. Una altra de les accions que Albal ha enaltit hui enfront del Jurat ha sigut la implantació dels contenidors marrons que al costat del projecte “Albal Circular” promouen el reciclatge de la matèria orgànica, per a convertir-la en compost que alimente les zones verdes de la localitat. Finalment, el municipi també ha explicat que hi ha una aposta important per ampliar l’ús del Bosc Mediterrani, consolidant-lo com un Centre de Conservació Mediambiental comarcal.

Albal ha sigut distingida amb el Premi “Vils en flor” en les dues edicions anteriors, en les edicions de 2019 i 2020, l’associació ha premiat la qualitat en la gestió, el manteniment dels seus espais verds, d’elevada diversitat, i per ser un dels municipis amb més metres quadrats d’espais biosaludables per habitant.

“Vils en Flor” és una iniciativa internacional impulsada en la Comunitat Valenciana per ASFPLANT (Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola), amb la qual col·laboren la Generalitat i la Diputació de