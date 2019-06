Albal signa l’acord de govern

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els Socialistes, Compromís i Units-Podemos signen la governabilitat dels pròxims quatre anys, amb Ramón Mari com a alcalde

Albal ha signat aquest matí l’acord de govern per a la pròxima legislatura 2019-2023. Els líders del Partit Socialista (Ramón Marí), Compromís (David Ramón) i Unides-Podem Albal (José Arias), s’han reunit a l’Ajuntament per a rubricar el document mitjançant el qual acorden la governabilitat per als pròxims quatre anys.



Les tres formacions sumen 10 regidors que, conjuntament, regiran el consistori i que, després del Ple de constitució d’aquest pròxim dissabte 15 de juny, tindran a Ramón Marí al capdavant, qui ja suma 16 anys de govern. El socialista que va guanyar les eleccions municipals del passat 26 de maig amb el 40,41% dels vots (3.118) havia tendit la mà a les dues formacions del pacte, abans dels comicis, “els vaig oferir formar part del govern perquè crec en la diversitat política i en el diàleg preponderant com a full de ruta, perquè beneficia a la ciutadania”, ha explicat.



Per a David Ramón serà la segona legislatura i repeteix com a soci de govern a Albal.

Un dels acords ha sigut que el líder de Compromís continuarà liderant l’àrea de Cultura. Ramón afronta el nou repte satisfet per la formalització d’un govern que qualifica de “plural, progressista i estable que incidirà en la consciència ecològica i que continuarà treballant en la recuperació de la cultura i la participació”.



José Arias assumirà l’àrea de Comerç Local i amb la seua incorporació Albal crea la Regidoria de Canvi Climàtic, “en quatre anys serem un poble més verd, sostenible i ecològic”.



El programa també ha sigut consensuat

Les tres formacions també han consensuat els seus programes electorals que han fusionat en un únic, dividit en 15 àrees i que defensa, entre altres punts: la nova estació del tren, el nou Centre de Salut i institut, que facilita el pagament dels impostos municipals en quotes de 12 mesos, la baixada de l’IBI, habilitar paellers, la reforma de la Plaça del Jardí, la construcció de 3km de carril bici, el foment de l’accés a habitatges per a joves, incidirà en l’eradicació de la violència de gènere amb la creació d’un Pla Local, la creació de la regidoria de sostenibilitat i canvi climàtica, habilitar aules insonoritzades per a l’estudi en el Casal Jove, fomentar la participació, un transport públic més accessible i l’eliminació de les subvencions als festejos que incloguen la participació d’animals.