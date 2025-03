Albal tanca l’exercici faller 2025 amb una emotiva Ofrena ajornada per la pluja

Albal ha celebrat este cap de setmana la tradicional ofrena a la Verge dels Desemparats amb gran alegria i devoció.

Un esdeveniment que, enguany, s’ha vist ajornat fins a després de la Cremà a causa de les inclemències meteorològiques.

Així, albalencs i albalenques, fallers i falleres, Junta Local i representants municipals han pogut gaudir finalment d’un dels actes més emotius de les falles, traslladant els seus desitjos a la Mare de Déu.

L’alcalde d’Albal ha volgut, a més, llançar un missatge d’agraïment a les set comissions pel seu esforç, assegurant que les falles són l’autèntic element vertebrador del poble. Per la seua banda, les màximes representants de la festa expressaven el que significa l’Ofrena per a elles.

I feien balanç d’un regnat marcat per la superació.

La jornada, protagonitzada per la música, el color i la gran afluència de veïns i veïnes, va començar a la Parròquia de Sant Carles Borromeu per recórrer els carrers de la localitat fins arribar a l’Església de Nostra Senyora dels Àngels. Allí, el mant de la Verge va anar revelant a poc a poc el seu dibuix, format per flors roges i blanques.

La DANA va afectar a Albal quatre dels set casals i va obligar a suspendre les exaltacions de sis comissions, ja que la Casa de la Cultura també va patir danys. Amb la celebració de l’Ofrena, Albal consolida el seu avanç cap a la recuperació del municipi i es prepara ja per a les Falles 2026.