Albalat de la Ribera acollirà demà la 15aFesta de Xúquer Viu

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pedro Arrojo Agudo, Relator de les Nacions Unides per als Drets Humans a l’Aigua Potable i el Sanejament, rebrà el Premi Aigua Clara 2021

Demà divendres, 16 de juliol, es celebrarà la 15a Festa de Xúquer Viu a Albalat de la Ribera. Aquest any sense sopar per la situació de la pandèmia. Serà a les 20:00 al col·legi al Col·legi Ausiàs March d’Albalat de la Ribera (Escoles Noves)

En l’acte tindrà lloc el lliurament de la XVIª edició dels Guardons de Xúquer Viu “Aigua Clara” i “Tarquim Pudent”; i, gaudirem de l’actuació del cantant de Carcaixent Enric Casassús que presentarà el seu darrer treball basat en Ovidi Montllor “25 anys de vacances”

PREMI AIGUA CLARA 2021

Enguany el premi Aigua Clara serà per a Pedro Arrojo, cofundador de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, premi Goldman de Medi Ambient en 2003 per les seves contribucions a la conservació dels ecosistemes hídrics i la seua participació en conflictes relacionats amb l’aigua que afecten els drets humans de les comunitats en situacions vulnerables. De 1997 a 2010 va ser membre de Comitè Científic Espanyol de el Programa sobre l’Home i la Biosfera de la UNESCO.

Actualment és Relator Especial de les Nacions Unides per als Drets Humans a l’Aigua Potable i el Sanejament, el primer Relator Especial espanyol. Des d’aquesta ocupació denuncia el perill de la mercantilització de l’aigua, un dret humà a què, recorda, no poden accedir 2.200 milions de persones a tot el món. Amb aquest premi Xúquer Viu vol homenatjar a una persona que porta més de 20 anys treballant per la Nova Cultura de l’Aigua en defensa dels nostres rius, aqüífers i zones humides, a més de defensar el dret humà i els serveis públics de l’aigua.

CANDIDATS PREMI TARQUIM PUDENT 2021

Aquest premi es decideix per votació popular dels assistents al sopar de Xúquer Viu. Aquest any els nominats per aquest premi són els següents:

El Ministeri de Transició Ecològica

– Per ser responsable de delegar en l’Autoritat Portuària la realització o no d’una nova avaluació ambiental per a l’ampliació del Port de València. Una ampliació que afectarà de manera notable a les platges de sud de València i a la nostra Albufera.

– Per deixar que s’asseque el riu Albaida i per proposar una cabals ecològics completament insuficients per al Baix Xúquer.

– Per no haver realitzat cap avaluació ambiental en les obres de la modernització de regadius de la Sèquia Reial del Xúquer, executades pel Ministeri, malgrat els importants impactes i reducció d’aportacions al riu Xúquer i a l’Albufera de València, espais protegits de la Xarxa Natura 2000. A més de no compensar al riu Xúquer pels cabals que deixen d’anar procedents dels retorns de la modernització de regadius, malgrat reconèixer fins 6 vegades aquesta afecció.

La Junta Central de Regants de la Manxa Oriental

– Per mantindre la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental on, des dels anys 80, s’han posat en regadiu extensiu 117.000 ha, amb cultius com la dacsa o el blat, i que consumeixen més de 400 hm3 cada any, que deixen d’anar al Xúquer.

– Per haver-se apropiat amb el consentiment dels responsables de la planificació hidrològica d’una bona part dels estalvis produïts per la modernització de regadius, quan des de Xúquer Viu reclamàrem que tots els estalvis es destinaren a finalitats ambientals del Xúquer i de l’Albufera.

– Aquest aqüífer hauria de ser declarat en risc per reduir les extraccions de manera dràstica, fins que es recupere l’aqüífer i el riu. Mentre el Govern de l’Estat permet aquesta situació i la Conselleria nostra corresponent no exigeix, com hauria de fer, el final d’aquesta sobreexplotació.

La Societat Mercantil Estatal d’Infraestructures Agràries SEIASA, depenent del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la seua aposta per un model d’agricultura intensiva amb greus impactes ambientals. La SEIASA ha anunciat que destinarà 332 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a la modernització de regadius. Aquesta política, pròpia del model de gestió hidràulica del segle passat d’explotació productiva de l’aigua “fins l’última gota”, posa en perill els nostres ecosistemes aquàtics, rius, aqüífers i zones humides. Front a la visió extractiva i subordinada de l’agricultura industrial, des de Xúquer Viu defensem una agricultura sostenible compatible amb el medi, de proximitat i orientada a la sobirania alimentària, on els llauradors mantinguen el control tècnic dels conreus i una participació en els beneficis proporcional a la seua contribució a la cadena de valor.