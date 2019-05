Albalat de la Ribera acull la presentació dels candidats a l’alcaldia del partit socialista de la Ribera Baixa.

Print This Post

La presentació de la candidatura va ser molt emocionant per a tots els que formen part del partit.

El partit socialista ha presentat a Albalat de la Ribera els candidats a l’alcaldia de la Ribera Baixa.

A l’acte va assistir Ximo Puig qui va destacar durant la presentació que “és bàsic que en cada poble governe un alcalde o una alcaldessa socialista per poder avançar per què no està encara tot fet”.

El president va ser rotund en dir que aquestes eleccions són fonamentals i va explicar la importància de què en la Ribera Baixa i en totes les localitats de la Comunitat, governe el partit socialista.

L’esdeveniment va ser molt important per tots els que assistiren.

Sols queda esperar el pròxim 26 per saber si els resultats són els esperats.