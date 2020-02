Alberic acoge la siempre emotiva Gala Minusal

Connect on Linked in

El reformat Teatre Liceu acull demà divendres a partir de les 21.30 hores l’emotiva Gala Minusal, en la qual participen bona part dels integrants d’este col·lectiu que treballa per la integració de les persones amb discapacitat d’Alberic. Les interpretacions dels grans protagonistes de la nit han estat assajades per Amparo Juan i en l’organització de l’acte també participa com a col·laborador l’Ajuntament que dirigeix Toño Carratalá. La jornada, per la qual els assistents hauran de pagar tres euros per a col·laborar amb el col·lectiu solidari, també comptarà amb les actuacions de Miranda Gómez (guanyadora del programa “Cántame” en 2016), Ángela Moreno (vencedora de “Cántame Kids” en 2019) i Valèria i Júlia (guanyadores de “Báilame” en 2019).