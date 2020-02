Alberic activa de nou ajudes per a potenciar la natalitat, l’adopció o l’acolliment

L’Ajuntament d’Alberic ha activat de nou un pla d’ajudes per a les famílies que pretenen tindre fills o filles o que es disposen a adoptar o acollir, amb l’objectiu principal de facilitar l’ampliació del grup familiar i afavorir l’expansió demogràfica del municipi. El consistori que dirigeix Toño Carratalá però que comanda el regidor Josep Puig en l’àrea econòmica subvencionarà amb fins a 120 euros el naixement, amb un import que es podrà canviar en els comerços de la localitat per productes com a cereals, llet especial, alimentació infantil, bolquers, roba infantil o elements de transports infantils, entre altres.

Per a promocionar, fomentar i promoure el comerç local, aquestes ajudes s’hauran d’utilitzar en els comerços del poble, on aquells que desitgen formar part d’aquesta subvenció podran trobar farmàcies, botigues de roba per a bebès o altres comerços en els quals adquirir els diferents productes. Per tant, les ajudes hauran de formalitzar-se i justificar-se mitjançant factures emeses al sol·licitant per algun comerç situat a Alberic. Per a accedir a l’ajuda els veïns i veïnes han de complir altres requisits com estar empadronats a Alberic i presentar la còpia del DNI de la persona sol·licitant, la fotocòpia del llibre de família i, en cas d’acolliment, la fotocòpia de la resolució de la concessió. A més, les famílies han d’estar al corrent en els seus pagaments a Hisenda i la Seguretat Social. El termini per a la sol·licitud de l’ajudes es prolongarà fins al pròxim 31 de desembre i els naixements, acolliments o adopcions s’hauran d’haver realitzat entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 de desembre de 2020. Segons el regidor Josep Puig és una proposta “que incentiva el creixement demogràfic però que també potencia el comerç de proximitat. Per a Alberic, la pèrdua demogràfica no és preocupant com sí que ho és per a alguns pobles de l’al voltant però sí que volem que es conceba la nostra localitat com un espai amic de la infància, on pensar en el futur supose tindre la confiança que l’ajuntament estarà al seu costat, per exemple quan s’estudia ampliar la unitat familiar amb algun nou fill o filla”.