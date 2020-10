Alberic activa una policia comercial per a assegurar el bon servei als establiments

Connect on Linked in

La Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament d’Alberic vol coalitzar a la Policia Local amb els comerços. És per això que especialitzarà a alguns dels seus agents en el tracte i servei amb els establiments de la localitat, amb l’objectiu d’oferir-los el millor tracte, conéixer les seues necessitats i, per descomptat, assegurar la seguretat, així com el bon funcionament i el respecte per la legalitat vigent. El pla forma part d’una programa més ampli en el qual també està involucrada la Regidoria de Comerç que dirigeix Nuria Salom i amb la qual es pretén donar una espenta a les botigues i comerços locals en un moment tan complicat com el que es viu per la crisi econòmica que ha provocat la pandèmia de la Covid-19. En els pròxims dies es donaran a conéixer algunes de les mesures que s’implementaran per a promocionar les compres en la localitat, prevalent la proximitat, el bon tracte i l’economia d’Alberic.

La policia comercial, com s’ha volgut nomenar al nou servei, visitarà constantment als propietaris i propietàries dels establiments i recollirà les seues necessitats per a després elaborar informes detallats que es coordinaran amb la regidoria de l’àrea. “L’ajuntament vol estar al costat dels nostres comerços perquè són el pulmó econòmic de la nostra localitat i un element clau d’estructuració de la nostra societat. Ofereixen el que ens agrada que ens definisca, és a dir, el tracte més personalitzat i pròxim, la millor qualitat i el treball dur per a alçar la persiana dia a dia”, argüeix la regidora de Seguretat, María Dalmau.