Alberic activarà un Pla d’Emergència i Reactivació Econòmica dotat amb un milió d’euros

Una xifra històrica per a un moment històric. L’Ajuntament d’Alberic treballa en l’activació d’un Pla d’Emergència i Reactivació Econòmica per a pal·liar els danys en l’economia local provocats per la pandèmia del Covid-19. L’equip de govern que dirigeix Toño Carratalá (amb Josep Puig en l’àrea econòmica) preveu activar accions que, en el còmput total, sumen al voltant d’un milió d’euros, amb els quals s’intentarà reactivar el sector comercial d’Alberic i eixir al rescat d’algunes ocupacions que han quedat greument danyats per l’aturada econòmica, cas de l’hostaleria. Així, l’executiu local ha dissenyat diversos plans d’acció, amb un primer valorat en uns 150.000 euros que suposaran ajudes directes a sectors que han patit la crisi amb el tancament dels seus comerços. Els serveis municipals especialitzats treballen des dels primers dies de l’Estat d’Alarma per a conéixer la situació real dels comerciants, empresaris i autònoms de la localitat i s’està intentant dissenyar un pla que complisca amb les necessitats, particulars i exclusives de cada sector. A més, es comptarà amb un Pla d’Ocupació Local que acollirà una injecció de 150.000 euros i amb els quals es contractarà a desenes de persones durant diversos mesos, fent treballs en el municipi. També s’activarà un Pla d’Inversions que permetrà dur a terme múltiples projectes urbanístics per a millorar les instal·lacions i espais públics i que s’adjudicaran, a través de contractes menors, a empreses de la localitat.

L’ajuntament també aprovarà l’exempció de taxes importants per als comerços i empreses d’Alberic com són l’ocupació de la via pública. Per part seua, la partida destinada als Serveis Socials creixerà en 65.000 euros per a proveir les noves necessitats ciutadanes. Segons l’alcalde, Toño Carratalá: “Farem un esforç majúscul però creiem que la situació el requereix. L’economia local ha de redirigir-se al pla per a minimitzar els danys de la pandèmia i per tant s’han bloquejat algunes partides del pressupost, que hauran d’esperar. Creiem que és moment de reactivar els nostres comerços, les nostres empreses i els nostres autònoms i per això tots els nostres esforços aniran dirigits a ells, sense oblidar a tots aquells empleats per compte d’altre que han perdut la seua ocupació pels efectes de la pandèmia. És un pla històric, amb una quantitat que mai s’havia destinat per a salvar la nostra economia, la d’Alberic”.

Diversos representants de l’equip de govern es van reunir a principis d’esta setmana amb els portaveus de la resta de partits polítics amb representació a l’ajuntament amb l’objectiu d’informar-los i conéixer les seues propostes. Els treballadors municipals treballen des de fa dies per a posar en marxa el pla el més prompte possible i així permetre una resposta immediata a la ciutadania d’Alberic. L’ajuntament va emprendre, en el mateix moment en el qual es va activar l’Estat d’Alarma, un pla d’accions per a protegir la salut de la ciutadania. Es van realitzar des dels primers dies treballs de desinfecció dels espais públics i es van repartir pantalles protectores als treballadors municipals i els comerços de la localitat. La setmana passada es van distribuir 10.000 màscares sanitàries entre la població. A més, s’han activat mesures fiscals especials, per exemple amb el fraccionament dels impostos municipals, cas de l’IBI, per a facilitar el pagament a les famílies.