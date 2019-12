Alberic acull el Concert Didàctic de la Banda Juvenil de la Ribera Alta

Connect on Linked in

Alberic acull dissabte que ve 4 de gener a partir de les 19 hores el Concert Didàctic de la Banda Juvenil de la Comarca de la Ribera Alta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Serà en el renovat Teatre Liceu, amb entrada gratuïta per als presents i organitzat per l’Ajuntament d’Alberic amb la col·laboració de la federació i la Societat Unió Musical d’Alberic. En el programa del concert està prevista la interpretació de tres peces inicials de Frank J. Cogollos i John Powell baix la direcció d’Agustí Martínez Caballero i dos posteriors de David Postiguillo i Antón Alcalde amb Carles Perales Martínez a la direcció. Finalment, Carles Samblancat Velló agafarà la batuta per a dirigir a la banda en la interpretació d’obres de Franck Ticheli i Franco Cesarini. Els joves viuran amb anterioritat una jornada de convivència amb assajos i un dinar sufragat per l’ajuntament.

Bankia, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i el Institut Valencià de Cultura (IVC) van posar en marxa una campanya per al foment de les bandes juvenils comarcals valencianes per a fomentar la cohesió social a la comarca a través de formacions de joves músics de dotze i 18 anys. A través d’aquesta iniciativa, els joves músics de diferents municipis de la Comunitat Valenciana poden compartir la seua experiència musical amb companys d’altres localitats pròximes en la banda de música de la seua comarca. Les agrupacions comarcals participants tenen la possibilitat de treballar sota la batuta de directors de reconegut prestigi, així com de participar en concerts i en una altra mena d’activitats i trobades musicals al llarg de l’any. D’aquesta forma, conten per primera vegada en la seua història amb una Jove Banda Simfònica a les comarques de l’Alacantí, Vega Baixa, la Safor- Valldigna, Alt Palància, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Vall dels Alcalans, Ciutat de València, La Costera, Vall de Càrcer, Camp de Túria i Vall d´Albaida.

Les noves bandes juvenils, que disposen de 3.000 euros per a organitzar activitats culturals, educatives i d’oci, són formacions que integren entre 40 i 80 músics, segons la comarca, i tenen edats compreses entre els dotze i els 18 anys. Els músics que formen part d’aquestes unitats artístiques, a més de realitzar un concert, tenen planificats assajos previs, tallers didàctics, formació i activitats lúdiques. Tot això, per a fomentar la cohesió social a la comarca i que els joves tinguen noves experiències en l’àmbit musical.