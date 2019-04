Alberic acull una jornada d’educació inclusiva

Print This Post

L’Ajuntament d’Alberic, en col·laboració amb el Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana celebra per primera vegada baix el nom de “Jornades d’inclusió: procés transformador de l’escola al segle XXI “, diferents activitats encaminades a millorar la formació del professorat dels centres educatius de la Comunitat Valenciana. Les jornades es dividiran en ponències i tallers i es realitzaran a la sala de plens de l’Ajuntament d’Alberic els dies divendres 5 i dissabte 6 d’abril, i s’espera l’assistència d’unes 200 professores i professors.

Divendres a les 5 de la vesprada es farà el lliurament de documents i acreditacions i posteriorment, a les 17:30 hores es procedirà a la presentació de les jornades a càrrec de Toño Carratalà, alcalde de la localitat; Pedro Sigler, sotsdirector general de formació del Professorat de la Conselleria d’Educació; i Toni Pérez, director del CEFIRE de Xàtiva.

A continuació es durà a terme la primera ponència del curs: “Els reptes de l’escola del segle XXI: Redireccionar les mirades, canviar les pràctiques educatives cap a la inclusió”, a càrrec de Coral Elizondo, Orientadora de EOIP de la Comunitat d’Aragó. Dissabte les jornades començaran a les 9 del matí amb el lliurament de documentació i acreditacions i a les 9:15 hores començarà la primera activitat que consistirà en un taller pràctic que servirà per donar les claus per a la inclusió.

De 11:30 a 12:00 hores hi haurà un descans i al migdia es tornarà a reprendre el taller amb la segona part, que tractarà sobre les claus del procés ensenyament-aprenentatge amb propostes metodològiques inclusives, programació multinivell i avaluació inclusiva. Coral Elizondo, la ponent del curs, és diplomada en EGB especialitat de ciències, pedagogia terapèutica i música i és llicenciada en psicologia especialitat en psicologia educacional per la Universitat de Saragossa. A més, va ser directora del Centre Aragonès de Recursos per a l’Educació Inclusiva durant 5 anys i va dirigir el CEIP Puerta de Sancho entre 2007 i 2012.

Elizondo és una pionera en la defensa de l’Educació Inclusiva com una necessitat dins d’una societat diversa, canviant i globalitzada per donar resposta a tot l’alumnat dins l’aula ordinària. A més, és ferma defensora de la idea que l’escola necessita una transformació i el professorat és un dels pilars fonamentals juntament amb el suport de les famílies perquè la mateixa siga possible.