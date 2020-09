Alberic aposta per la sostenibilitat mediambiental amb un nou cotxe elèctric

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alberic continua apostant per la sostenibilitat i el medi ambient. Així ho ha exposat constantment amb el seu pla denominat Alberic Sostenible i ho ha tornat a ratificar ara amb l’adquisició d’un nou cotxe totalment elèctric per a proveir les necessitats del magatzem municipal. Es tracta d’un Peugeot e-208, que s’ha rebut hui. La bateria compta amb refrigeració líquida i Peugeot ofereix una garantia de 8 anys o 160.000 quilòmetres en el qual la bateria mantindria com a mínim el 70% de la seua capacitat. I amb cada revisió emetrà un certificat en el qual conste la capacitat de la bateria en eixe moment. “El programa Alberic Sostenible és a llarg recorregut. És un pla per a mirar el nostre municipi en el futur i saber què volem que siga. És a dir, mesures que beneficiaran als nostres fills i néts. Pensar en el medi ambient ha sigut sempre una prioritat per al meu equip de govern i ho ratifiquem ara amb un nou vehicle respectuós per a la flota municipal”, al·lega l’alcalde, Toño Carratalá.

El programa Alberic Sostenible s’ha materialitzat en la renovació de la flota municipal de vehicles, amb l’aposta de cotxes, camions i furgonetes que respecten el medi ambient. A més, es va ampliant la zona per als vianants del municipi i també s’ofereixen ajuda als veïns per a la compra de vehicles híbrids o elèctrics o de bicicletes. Espais com La Muntanyeta s’han convertit en zona de vianants per a permetre que la ciutadania puga gaudir del pulmó verd del municipi.