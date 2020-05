Alberic aprova destinar un milió d’euros a reactivar l’economia local

Connect on Linked in

Consens en la idoneïtat del Pla Local d’Emergència i Reactivació Econòmica dissenyat per l’Ajuntament d’Alberic. Tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Alberic van donar ahir suport al programa d’inversió dissenyat per la Regidoria d’Hisenda que dirigeix Josep Puig i que suposarà una inversió d’aproximadament un milió d’euros per a combatre la crisi econòmica que arriba després de l’Alerta Sanitària pels efectes de la pandèmia del Covid-19.

El regidor va exposar amb èxit els diferents apartats del pla en el primer ple municipal telemàtic de la història del municipi. La corporació municipal ha dissenyat diversos plans d’acció, amb un primer valorat en uns 150.000 euros que suposaran ajudes directes a sectors que han patit la crisi amb el tancament dels seus comerços. Els serveis municipals especialitzats treballen des dels primers dies de l’Estat d’Alarma per a conéixer la situació real dels comerciants, empresaris i autònoms de la localitat.

A més, es comptarà amb un Pla d’Ocupació Local que acollirà una injecció de 155.000 euros i amb el qual es contractarà a un centenar de persones durant diversos mesos, fent treballs en el municipi. També s’activarà un Pla d’Inversions que ascendeix a 600.000 euros i que permetrà dur a terme múltiples projectes urbanístics per a millorar les instal·lacions i espais públics i que s’adjudicaran, a través de contractes menors, a empreses de la localitat.

L’ajuntament també aprovarà l’exempció de taxes importants per als comerços i empreses d’Alberic com són l’ocupació de la via pública. Per part seua, la partida destinada als Serveis Socials creixerà en 65.000 euros per a proveir les noves necessitats ciutadanes. El regidor Josep Puig (que va defensar el pla en el plenari municipal) va exposar la urgència de posar en marxa tots els recursos municipals per a donar cobertura a les necessitats de la població i l’empresariat alberiqueny: “Ho podem dur a terme perquè la situació econòmica de l’ajuntament ha millorat moltíssim en els últims anys i hui disposem de marge per a injectar fons en el nostre sistema local i activar-lo. A més, les diferents regidories han acceptat congelar momentàniament la seua activitat perquè l’ajuntament puga dedicar-se al reflotament de l’economia, de la gent d’Alberic”.