Alberic aprova el pressupost de 2020 amb una baixada històrica del deute municipal

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Alberic baixa, per primera vegada en més d’una dècada, del milió d’euros de dèficit. Així se subratlla després del tancament del pressupost de 2019 i l’aprovació del de 2020. L’equip de govern que dirigeix Toño Carratalá i que comanda el primer tinent d’alcaldia, Josep Puig, en l’apartat econòmic, ha aprovat uns comptes per al pròxim curs que se’n van fins als 7,4 milions d’euros de despeses, concentrant-se la majoria de la inversió en les partides de l’administració general amb 1’6 milions, la seguretat i protecció de la ciutadania (1’2 milions) i els serveis públics bàsics, amb 1’2 milions d’euros. El nou pressupost també permetrà continuar reduint un deute municipal que en 2019 va baixar per primera vegada del milió d’euros. En 2009 l’ajuntament va signar una unificació del dèficit que va delatar que el deute s’havia situat en els 3’7 milions d’euros. Sobretot a partir de l’arribada de Carratalá al govern es va començar a combatre el deute i en 2015 es va situar en els 2’8 milions. Les gestions de contenció de la despesa han permès anar reduint gradualment el deute, amb cursos en els quals s’ha aconseguit liquidar àmpliament gràcies als excedents en tresoreria.

La reducció de 2019 es va llançar fins a més de 471.000 euros, permetent que baixe fins als 996.000 euros. A més, després de la liquidació de la quota de gener de 2020, el deute quedarà en els 719.000 euros. Les perspectives de la regidoria de Josep Puig marquen una considerable baixada futura “la qual cosa permet marge per a poder escometre projectes importants en el municipi. S’ha treballat bé en els últims anys en l’apartat econòmic i a pesar que existeixen partides que han crescut i que permeten haver augmentat els serveis que es presten a la ciutadania d’Alberic, hem aconseguit anar reduint el dèficit. A menys deute, major autonomia financera per a fer realitat l’Alberic que somiem”, argumenta l’edil.

El pressupost per a 2020 preveu una despesa de 7.436.215 euros i uns ingressos de 7.475.520, amb un superàvit previst de 39.304 euros. Segons el document que es va aprovar en el ple municipal, 20 de cada 100 euros es destinen a l’administració general, 17 a la seguretat de la ciutadania, 16 als serveis públics bàsics, 7 a urbanisme i altres 7 a plans de promoció social, 6 a gestió de tributs i hisenda, 6 al foment de l’esport, 5 a l’educació i la biblioteca, 4 a la protecció del medi ambient i altres 4 al pagament del deute municipal, 3 a la promoció cultural i 2’5 a l’oci i festes.