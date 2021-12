Alberic aprova un pressupost de 7’6 milions amb aposta pel centre històric i ajudes socials i estudiantils

L’Ajuntament d’Alberic ha aprovat ja el pressupost que es desenvoluparà durant l’any vinent 2022. L’equip de govern format per Ciutadans per Alberic i el PSPV-PSOE va poder tirar avant en el ple municipal d’ahir dijous uns comptes que continuen amb la línia de consolidació registrada en els últims anys i que han permés, per exemple, eliminar de facto el deute històric bancari de la localitat. El consistori té intenció d’ingressar i gastar exactament la mateixa quantitat, situada en 7,6 milions d’euros, amb la continuïtat en polítiques d’ajudes tant socials com per al desenvolupament d’estudis a tots els nivells. Segons el regidor d’Hisenda, Josep Puig: “De nou afrontem un període que arrossega una certa incertesa per culpa de la pandèmia però esperem que el 2022 siga l’any en què definitivament tornem a la normalitat. Els alberiquenys han sigut, són i seran el nostre objectiu fonamental i per això seguim amb les ajudes d’estudis des d’infantil a la universitat, així com també per a les famílies que tinguen nous fills i per a les associacions culturals, esportives o de promoció del comerç de proximitat. Sempre hem tingut intenció de, a través dels pressupostos, aconseguir una administració més pròxima i moderna, adaptant-nos per exemple també a les noves exigències de compromís amb el planeta a través de l’Agenda 2030”.

El nou pressupost per a 2022 preveu un augment dels ingressos relacionat amb la millora de la situació econòmica i per tant també un creixement de la despesa amb l’aposta ferma pel barri antic al qual s’ha afegit una partida addicional de 120.000 € per a la millora de les instal·lacions.

L’Ajuntament d’Alberic gasta al voltant de 21 € de cada 100 en l’administració general; uns 16 € pel que fa a la policia i la seguretat, la mateixa quantitat en els serveis públics bàsics; i 9 euros en polítiques socials. Les següents partides importants en el pressupost són urbanisme, política econòmica, educació, i la promoció cultural, festiva i esportiva.