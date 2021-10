Alberic atorga el seu Guardó 9 d’Octubre als sanitaris i grups que ajudaren a superar la pandèmia

La màxima distinció que ofereix Alberic, els Guardons 9 d’Octubre, anirà destinada enguany, com no podria ser d’una altra forma, als diferents col·lectius i individus de la localitat que han lluitat durant mesos pel bé comú i han ajudat a superar la pandèmia de COVID-19. El jurat encarregat de decidir els guardons que anualment ofereix l’Ajuntament d’Alberic per a reconéixer la labor de veïns i veïnes amb un especial comportament, ha decidit que enguany havia de reconèixer-se la labor exercida pels serveis sanitaris amb la seua important campanya de vacunació, així com per altres sectors de la localitat que van ajudar en els temps difícils per a coordinar per exemple esta campanya o per a exercir com a costureres, polvoritzadors, enllaços amb les persones majors o coordinadors de campanyes especials.

Així, l’Ajuntament reunirà en el Teatre Liceu a la majoria d’estes persones que han col·laborat de manera col·lectiva en el bé comú durant els últims pràcticament dos anys i distingirà amb un guardó a cadascun d’ells i amb un detall especial a una persona triada com a representant. Seran premiats el personal sanitari, voluntariat en l’organització de la campanya de vacunació, costureres de màscares, empreses subministradora de la tela per a estes màscares, conductors de vehicles agrícoles encarregats de la desinfecció dels carrers, joves creadors de màscares amb impressió 3D, forces i cossos de seguretat i personal del magatzem municipal.

“L’Ajuntament d’Alberic no va poder celebrar la gala de reconeixement dels premis 9 d’octubre de l’any passat i per això enguany vol donar-li un caràcter especial. El nostre reconeixement amb els guardons del 9 d’octubre suposen el major mèrit que ofereix Alberic als seus veïns i veïnes i per tant enguany no podia dedicar-se a un altre assumpte que a tots aquells i aquelles que de manera individual o col·lectiva han treballat per a superar esta crisi mundial que també ha colpejat a la nostra localitat. Som conscients de la gran faena que s’ha realitzat i estem agraïts. Sense ells no hauria sigut possible superar este moment que estudiarem en els llibres de text del futur”, argumenta l’alcalde de la localitat, Toño Carratalá. La gala se celebrarà el pròxim 9 d’octubre al matí.