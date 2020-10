Alberic cedeix la Sala Multiusos a l’ambulatori per a facilitar la campanya de vacunació de la grip

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alberic ha decidit cedir temporalment la Sala Multiusos al Centre de Salut per a la vacunació de la grip. La Conselleria de Sanitat comença a desenvolupar la campanya de vacunació este pròxim dilluns 5 d’octubre i donada la importància d’enguany per la coincidència amb la pandèmia de la Covid-19, tota ajuda és bona per a poder descongestionar els ambulatoris i oferir un bon servei als veïns i veïnes. L’espai multiusos, situat al carrer Séquia Reial del Xúquer número 42 (molt prop del Centre de Salut d’Alberic) es condicionarà amb totes les mesures sanitàries i de seguretat. Ja esta setmana es va produir una visita de les instal·lacions per part dels responsables sanitaris del Centre de Salut acompanyats de la regidora del rang, Isabel Beta, que va expressar la seua voluntat de col·laborar de manera sincera i decidida amb els professionals mèdics perquè puguen comptar amb les millors condicions laborals i també puguen oferir el millor servei a la ciutadania en un moment complicat com el que es viu. Des que va començar la crisi sanitària ha existit una comunicació constant entre els responsables municipals i els sanitaris, amb reunions pràcticament setmanals per a coordinar les accions. Conéixer la realitat sanitària ha sigut una prioritat en l’agenda de l’executiu local. La campanya s’inicia amb les residències, que es vacunaran ja des del dilluns 5 d’octubre. A partir del dia 13, es començarà amb els grups de risc, és a dir, les persones majors de 65 anys, per a després actuar amb les persones de 60 a 64 anys amb factors de risc. A continuació serà el torn per als adults menors de 65 anys que siguen considerats de risc. Els seguiran els adults en general, els xiquets menors de 14 anys que compten amb alguna patologia i els menors de 14 anys, sense patologies, per a finalitzar la vacunació aproximadament a mitjan desembre.



