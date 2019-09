Alberic celebra el Mig Any Faller

Print This Post

Alberic plena els seus carrers d’ambient josefí amb la celebració del Mig Any Faller, que tindrà lloc el divendres a partir de les 18 hores, quan se celebre un berenar infantil per als més joves en la Glorieta. Mitja hora més tard començarà Magic Clown, de Baraka Circ, amb un espectacle d’humor i circ per a les famílies, mentre a les 19.30 hores serà la festa de la cervesa en el Bar Glorieta.

Els fallers es reuniran en massa a partir de les 21.30 hores amb la celebració, en el recinte firal, del sopar de germanor, amb coques típiques de la localitat. A partir de les 23.30 hores actuaran diversos DJ’s, amb una celebració musical que reunirà, també en el recinte firal, als centenars de fallers de les diferents comissions fins a altes hores de la matinada. Serà el cas de Joe Nero, DJ’s Fallats, DJ Flores, DJ Rubelda, DJ The Cat, Bruno Mrtinz, DJ BeatBreak o DJ Josep García. Per al dissabte s’han reservat els jocs infantils en la Glorieta a partir de les 11 hores i la festa de la cassalla a partir del migdia per als majors.