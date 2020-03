Alberic celebra la Setmana de la Dona amb múltiples actes

Print This Post

Alberic està immersa ja en la Setmana de la Dona, que ha permés programar múltiples actes fins al dia 9. La Regidoria d’Igualtat que dirigeix Isabel Beta va començar ja el divendres passat amb una exposició d’artistes locals que va comptar amb una gran presència de públic, mentre hui dilluns és la presentació de l’obra “Mujeres de Roma”, que comptarà amb la presència de l’autora de la publicació, Isabel Barceló. Serà en l’Antic Ajuntament a partir de les 19 hores. Per part seua, per al dijous està programada la xarrada sobre “La dona en els mitjans de comunicació” que disposarà dels coneixements en el sector de Beatriz Pérez a la Biblioteca Municipal a les 20 hores.

El divendres serà l’excursió a Gandia, amb la visita al Palau Ducal dels Borja i al Monestir de Sant Jeroni de Cotalba per a gaudir amb la seua història i art. El preu de la participació són quinze euros i inclou el menjar. Serà el diumenge el dia gran de la celebració, amb el 8 de març. Es començarà amb una marxa reivindicativa per a reclamar la igualtat de gèneres i que començarà en la Plaça Constitució a les 9.30 hores, mentre a les 18 hores es projectarà, en el Teatre Liceu, la pel·lícula “Una qüestió de gènere”, amb entrada gratuïta. Finalment, els actes es tancaran el dilluns 9 amb la conferència “Dona, vida i riure” protagonitzada per “Los hijos de Augusto” i l’Associació Lauter.