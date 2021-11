Alberic centra novembre en les Ciutats i Comunitats Sostenibles dels ODS amb accions que augmenten l’estalvi i cuiden el planeta

Connect on Linked in

Alberic se centra durant el present mes de novembre en les Ciutats i Comunitats Sostenibles, el 11é dels Objectius de Desenvolupament Sostenible desenvolupat per Nacions Unides per a afavorir la pau, la igualtat de gèneres, l’ecologia, la vida saludable o el futur de la societats. La primera de les accions s’està desenvolupant ja esta setmana amb la participació de l’alcalde, Toño Carratalá; i del regidor de l’Agenda 2030, David García; en l’Assemblea Anual de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030, constituïda en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que es reuneix a Burgos per a analitzar el paper dels Governs Locals en la implementació dels ODS.

El treball d’este mes amb l’ODS 11 també implica la Regidoria de Noves Tecnologies que capitaneja Claudio García, que ja va aconseguir fa uns mesos la inclusió d’Alberic dins de la Xarxa Nacional de Smart Cities, amb l’objectiu d’estar informats de les últimes novetats en temes de tecnologies aplicables, subvencions i ser pioners en l’àrea en matèria d’innovació. Segons explica García: “Amb la subvenció de la Diputació de València instal·larem un mesurador d’energia en diversos edificis públics com és el cas de l’Ajuntament, la Casa de la Cultura o el teatre per a poder obtindre patrons de consum i poder realitzar així accions que generen un estalvi en la factura de la llum. Es preveu un descens d’entre un 8% i un 12%. També està previst instal·lar mesuradors multidispositiu per a avaluar la qualitat de l’aire, a manera de mini-estacions meteorològiques en diferents enclavaments públics i mesurar nivells de CO₂, Ozó, NOX i IAQ”.

L’equip de govern també treballa en diferents estudis per a la creació en el futur de Comunitats Energètiques Locals i en la bonificació dels usuaris que instal·len plaques solars. A més, durant el present mes de novembre tindran lloc diferents xarrades informatives dirigides a la població per a treballar amb ells temes com la sostenibilitat, el respecte del medi ambient o l’estalvi energètic.

En el 2030, les projeccions indiquen que quasi 60% de la població mundial viuran en zones urbanes, a més, un 95% de l’expansió urbana es produirà en el món en desenvolupament. En estos espais es pretén desenvolupar una governança urbana participativa, responsable i eficaç, on les mesures d’eficiència energètica en el pla urbà, edificis i transport, així com en la producció de béns i serveis i disseny de productes poden alhora mitigar les preocupacions ambientals existents i fomentar noves oportunitats econòmiques i d’ocupació.

Segons argumenta el regidor David García: “Busquem que Alberic siga un municipi capaç d’absorbir un creixement econòmic i de població amb una mirada posada en el futur amb la idea de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Per a això hem de ser capaços de millorar els serveis públics, les infraestructures, salvaguardar el nostre patrimoni cultural, garantir l’accés a l’habitatge, millorant les zones que pateixen deterioració. Parlem d’augmentar mesures que porten aparellades solucions que milloren la qualitat de vida dels veïns, com és l’accés als serveis públics per mitjà de la digitalització o la gestió de residus”.

Al desembre es desenvoluparà el punt número 12 de producció i consum responsables; mentre al gener serà el torn per a l’educació de qualitat; al febrer per a l’energia assequible i no contaminant; al març per a la igualtat de gènere; i a l’abril per a la vida dels ecosistemes terrestres. L’objectiu de salut i benestar es desenvoluparà al juny; aliances per a aconseguir objectius al juliol de 2022; pau, justícia i institucions solidàries al setembre; fam zero a l’octubre; l’objectiu de la fi de la pobresa al novembre; l’objectiu d’indústria, innovació i infraestructures al desembre de 2022; i per al 2023 es reservaran els objectius d’aigua neta i sanejament; acció pel clima; i reducció de les desigualtats.